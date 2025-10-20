Mi cuenta

Diario de Arousa

A Illa

A Illa conciencia para evitar la aparición diaria de residuos voluminosos en contenedores

El Concello recuerda que se pueden llevar al punto limpio o bien solicitar una recogida a domicilio todos los miércoles

Beni Yáñez
20/10/2025 23:15
Una imagen habitual de impropios, en la localidad insular
| Concello

El Concello de A Illa pide concienciación vecinal para evitar y poner freno a la aparición, prácticamente diaria, de depósitos de residuos voluminosos o impropios atascando contenedores de recogida de basura. Recuerdan desde la entidad local que existe un servicio de punto limpio y otro de recogida de basura a domicilio, con frecuencia semanal.

“Todos os días vemos residuos coma estes”, lamentan desde la administración isleña. Se trata de colchones, muebles y demás, cuyo abandono en los contenedores habituales de recogida “está prohibido”, recuerdan. Pero no solo eso, ya que desde el gobierno local también subrayan que “é totalmente innecesario, pois hai un servizo gratuíto e sinxelo a disposición”.

“É incivismo”

Desde el Concello califican de “incivismo” este tipo de prácticas, ya que “bloqueas o acceso de todos, dificultas a recollida de lixo diario” y “damos unha mala imaxe do noso concello”.

Por eso, también señalan las “opcións gratuítas e correctas”. Así, los vecinos pueden llevar este tipo de residuos al punto limpio “o lugar ideal para os teus residuos especiais e voluminosos”. Puede hacerse uso de este punto los martes, jueves y sábados, entre las 8 y las 14 horas.

A mayores, se ofrece el citado servicio de recogida a domicilio, un día por semana. “Se non podes desprazarte, a empresa concesionaria recolle os voluminosos á porta da casa todos os mércores”. Lo único necesario es llamar antes por teléfono para avisar de lo que se va a dejar. El teléfono de contacto es el 900 103 384. “Non hai escusas”, indican en las redes del Ayuntamiento. “Un concello limpo é responsabilidade de todos. Utiliza o punto limpo ou avisa para a recollida a domicilio. Axuda a coidar o noso espazo”, concluyen.

