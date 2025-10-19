‘MeusViños’: éxito de una VI edición que agotó copas y tuvo que pedir ayuda

Jóvenes disfrutando de los puestos, este domingo, en la jornada de clausura | Mónica Ferreirós

El Concello de Meis cerró este domingo una exitosa edición de ‘MeusViños’. Sus jornadas de autopromoción vitivinícola alcanzaron en este 2025 su sexto año de una trayectoria ascendente. Así lo entienden desde la organización que, a falta de cerrar los datos definitivos, sí manejaba algunas primeras cifras que, de forma objetiva, reflejan un mayor tirón que el contemplado en las previsiones para esta edición.

Solo en el primer día de apertura de casetas se registraron unas 1.500 ventas, un dato notable teniendo en cuenta que el propio municipio meisino no alcanza los 5.000 habitantes. No obstante, el ritmo de ventas siguió alto a lo largo del fin de semana, hasta el punto de que, para la jornada de clausura del domingo, ya no quedaban copas de las inicialmente adquiridas.

La organización agotó para este domingo día 19 las alrededor de 2.500 copas rotuladas de las que habían hecho acopio para la ocasión, con lo que desde el gobierno local, la alcaldesa, Marta Giráldez, explicaba que “houbo que pedir axuda”.

A otras fiestas

Viendo que las disponibles se agotaban, contactaron con la organización de la reciente ‘Mostra dos Viños do Mar de Castrelo’, que se celebró la semana anterior y gracias a quienes la feria vinícola de Meis pudo recibir copas para salvar el resto de la jornada dominical. Así, adquirieron de la asociación promotora parte del stock del que todavía disponían. “Houbo que recurrir a isto. Tamén se empregaron algunhas da festa dos espumosos de Cambados, pero fundamentalmente empregáronse as de Castrelo, que eran copas brancas” y que fueron las que más se vieron entre los asistentes a la última cita este domingo en O Mosteiro.

Más gente joven

Además de las ventas que, en general, superaron las expectativas, en esta sexta edición “detectamos o que non detectaramos antes: o sábado sorprendéunos a xente nova”.

Giráldez refiere que este tipo de citas, “normalmente”, “eran para xente de máis de trinta anos”. No obstante, sobre todo en la noche del sábado percibieron un perfil más joven. “Sorprendeume positivamente, houbo moi bo ambiente”, además de ser una celebración “na que non houbo nin un só problema”.

En esta edición, finalmente, fueron quince las bodegas que participaron. Había espacio para catorce, pero una de ellas, por motivos propios de intendencia, no pudo estar presente en la jornada de clausura. Por ello, fue relevada por una decimoquinta firma.

Todas las bodegas participantes “teñen algunha relación con Meis”. Así, o bien tienen su sede dentro de este término municipal, o aún siendo de ayuntamientos limítrofes cuentan con parte del viñedo en Meis. También hay grandes cooperativas que cuentan con viticultores en varios municipios, “moitos deste concello”, detallaba la primera edil.

Una cita consolidada

Giráldez también indica que el evento tendrá, con toda probabilidad, continuidad el próximo año. “A proba de lume foi a primeira” edición, valoraba ya cerradas las casetas. “A verdade é que foi un acerto”.

La propia alcaldesa recordaba el viernes, durante su intervención en el acto oficial de apertura, que la idea de poner en marcha unas jornadas de autopromoción vitivinícolas de Meis surgió “en 2019, escasamente un mes despois de chegar ao goberno”, en su primer mandato al frente del Consistorio. Así pues, a la vista de la respuesta de público y ventas, el evento estaría ya consolidado..

Cuatro días de programa

La programación incluyó catas, maridajes, showcookings, un acto de hermanamiento y música, entre otras citas.

El evento se abrió el jueves con una jornada titulada ‘Viños Singulares’, en la Casa do Escudeiro de O Mosteiro. Fue un evento pensado para profesionales del sector, al que acudieron unas sesenta personas.

La inauguración oficial fue el viernes por la tarde, con el brindis de autoridades, apertura de las casetas y el pregón, ofrecido este año por el presidente de Bodegas Martín Códax, Xoan Allegue. La música la puso entonces ‘Somoza Trío’.

El hermanamiento

El sábado 18 fue el día grande. A partir del mediodía se celebró el acto de hermanamiento con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, además de una cata-maridaje de los vinos de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas, en la propia Casa de O Escudeiro. Acudieron el alcalde de aquel municipio, una concejala y una persona representando a la propia DOP. Representantes de Meis habían viajado recientemente a Cangas para iniciar los actos de este hermanamiento. ‘Os Druídas’ pusieron la música a esa mañana y la tarde dio paso a un showcooking con el chef Alex Laíño, del restaurante Muiñada da Barosa, así como un maridaje con Mateo Serantes. Por la noche actuó ‘Los Lunes al Col’.

Este domingo aún hubo tiempo de un concurso de cata amateur con el sumiller J. Luis Aragunde, música con ‘Rock & Prol’, además de las degustaciones y venta de vino en las casetas instaladas en el centro de O Mosteiro, que se cerraron después de la hora de comer, poniendo punto y final, así, a esta edición de 2025.