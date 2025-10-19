María del Canto Motrel (A Croa) | “Sorprendeunos que a xente se volcase tanto coa Festa do Cocido”
Estableceuse oficialmente como asociación alá polo 2004, pero como grupo veciñal leva traballando pola parroquia de Paradela dende principios dos anos 90
María del Canto Motrel é a secretaria da Asociación A Croa, de Paradela, en Meis. Leva vencellada dende cativa ó colectivo, aínda que como directiva entrou hai uns catro anos. Hoxe fálanos de todo o traballo que se fai na asociación.
En que andan traballando agora mesmo en A Croa?
Na Croa sempre andamos preparando cousas. Agora mesmo estamos coa Festa do Cocido, que sempre a facemos o primeiro sábado de febreiro. Ademais, con ela sempre facemos unha andaina solidaria e tamén estamos vendo como a podemos xestionar. Estas cousas sempre leva moito tempo preparalas. Parece que son só dous días, pero botamos moitos meses preparando todo. Coa Festa do Cocido estableceuse unha data gastronómica importante na comarca e queremos cada ano facelo un pouquiño mellor.
Para o ano sería a IV Festa do Cocido e III Andaina. Non sei se xa me pode adiantar algunha cousiña...
É un pouco difícil innovar neste tipo de festas gastronómicas ou patronais, pero sempre tentamos mellorar ou incluír algunha actividade máis tanto para infantís e xuvenís como para adultos.
Sorprendeulles a acollida que tivo a Festa do Cocido?
Sempre (ri). Dende o primeiro ano foi moi boa a acollida. Nin nas nosas mellores expectativas pensariamos que fose saír tan ben dende o primeiro ano. É moi difícil montar unha cousa nova, porque tes que contar coa participación da xente, cos permisos, coa axuda institucional, a dos veciños, a doutras asociacións... É un pouquiño complicado. Xa o primeiro ano sorprendeunos que a xente se volcase tanto. Ano tras ano foise volcando cada vez máis e este ano chegamos case a 400 comensais. Fíxose grande rapidamente e estamos moi contentos.
A andaina solidaria tamén ten moito éxito...
Efectivamente. É certo que facer unha andaina no inverno sempre é complicado (ri) porque dependes moito do tempo, pero tivemos moita sorte porque todos os anos puidemos realizala sen problema. Sempre dá medo que a xente non participe tanto pero é que esta é unha comarca moi implicada nas causas solidarias. Non só nas festas gastronómicas, que tamén, pero nas solidarias, moito. Todos os anos quedamos contentísimos de xente de arredor e non de arredor que participan na andaina e no Cocido: de A Estrada, de Vigo... É unha alegría que se difunda tanto.
Canta foi a recadación deste ano?
Arredor de 1.350 euros, que se donan íntegros e este ano foron para a Asociación Española contra o Cancro. O ano anterior foi para un atleta paralímpico de Paradela e tamén foi unha recadación moi boa.
Para a próxima edición xa saben a quen irá destinada?
Estamos valorando varias causas, pero sempre pensamos na xente que ten menos recursos. Evidentemente a Asociación Española contra o Cancro ten máis recursos que calquera outra, pero intentaremos este ano que sexa para outro proxecto dos que quedan máis atrás por ser menos coñecidos.
Que balance fan da Semana Santa deste 2024?
Sempre é un balance bo, porque é o evento máis complicado de levar adiante. Nós somos colaboradores na organización, pero non recae o peso sobre a asociación en si, porque o peso está no Concello e na Confraría. É moi importante que manteñamos esta clase de tradicións, sexa relixiosa ou non, porque é unha tradición cultural moi arraigada na comarca. Foi declarada de Interese Turístico Autonómico, cousa que custou moitísimo, e creo que a idea de todos é que poidamos declarala de Interese Turístico Nacional. Este ano o tempo non nos acompañou, houbo que suspender varios actos, pero a xente tómao con moita ilusión, participa, e iso sempre dá apoio moral para seguir adiante.
De todas as cousas que organizan, cal desfrutan máis os propios membros da asociación?
Quizais da verbena, como colofón das festas o domingo de Pascua.
E cal desfruta máis a xente?
A Festa do Cocido. Porque a Pascua son varios días e a cada un gústalle unha cousa. Pero a do cocido non se facía ata hai pouquiño tempo, e entre o verán e a Pascua non se facía nada. Nós temos tamén a idea de ir recuperando pouco a pouco cousas que se facían como o magosto, o entroido...
Para os que nunca foran á do cocido, cóntelles que atopan alí.
O prezo é o habitual nestas festas, que non chega ós 40 euros por persoa, aproximadamente. Nós facemos unha sesión vermú, para que a xente cando chega estea tomando algo, amenizada con música. Durante a comida tamén hai música e pola tarde estamos ata última hora tamén, con música, para que a xente poida bailar. Facemos sorteos, gracias a todas as casas comerciais de todas partes que nos donan produtos. Ás veces creo que a xente se nos aburre porque facemos demasiados sorteos (ri). E tamén sorteamos cartos en metálico.
Que lle reporta estar na asociación?
O principal que me aporta é que hai moita xente coa que eu non tería relación se non fose gracias ás asociacións. E paréceme marabilloso.
Creo que teñen un proxecto con outras asociacións da comarca...
Si. Estamos intentando, coa asociación do Castro de Baión e outras, montar unha coordinadora de asociacións do Salnés. Aquí hai un tecido asociativo incrible, que non vin en case ningunha outra parte, algo que é básico para manter a vida do rural e transmitir as tradicións. Coa coordinadora queremos levar a cabo actividades en conxunto e darnos apoio unhas asociacións ás outras. Vai pouquiño a pouco, pero as bases están ben sentadas para sacala adiante.