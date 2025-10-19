El cronista oficial de Vilanova presenta libro sobre Pastor Pombo, “o mestre do Pósito”

Imagen para la portada del libro sobre este vilanovés | cedida

Vilanova de Arousa acogerá esta semana la presentación literaria de la más reciente obra de su cronista oficial, el periodista y escritor Benito Leiro. Será el jueves, día 23 de octubre, a partir de las ocho de la tarde, en un acto que tendrá lugar en la iglesia de A Pastoriza.

Bajo el título ‘A Vilanova Literaria de Don Pastor Pombo’, el libro, editado por Teófilo Edicións, recoge el perfil biográfico de Pastor Pombo Regás, el popularmente conocido como “mestre do Pósito”, que ejerció el magisterio durante más de cincuenta años en la propia localidad vilanovesa.

Esta figura pudo ser “rescatada do esquecemento” por el cronista vilanovés en un proyecto que contó con el patrocinio de la Secretaría Xeral de Política Lingüística. Se trata de una obra centrada en una “persoa prominente para a vila de finais do século XIX e primeira metade do século XX”.

Amigo de Valle y Camba

Benito Leiro es a su vez un gran conocedor e investigador de Valle-Inclán y Pastor Pombo Regás fue amigo tanto del propio creador del esperpento, como además de otros literatos renombrados de Vilanova de Arousa, como fueron los hermanos Camba.

El llamado “mestre do Pósito” también formó en su aula a varias generaciones de niños vilanoveses, “a maioría fillos de familias mariñeiras e labregas”. Por ello, fue muy conocido y respetado durante sus largos años de docencia en la localidad.

“Fonda pegada”

“Don Pastor foi un vilanovés ilustre influente na sociedade arousá da súa época”, indican desde el entorno del cronista vilanovés.

Así, se le recuerda como “fedatario fiel e fidedigno da vida social vilanovesa, mestre exemplar, notario eclesiástico, impulsor de iniciativas sociais e industriais, oficial do Concello, cofundador do Pósito de Pescadores (1924), home educado, pulcro e xuizoso que deixou fonda pegada entre a veciñanza de Vilanova e O Salnés”.

Esta presentación literaria se enmarca dentro de los actos promovidos por el Concello de Vilanova de Arousa con motivo de la ‘Semana da Cultura’, que cada año se celebra a finales de octubre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento en esta localidad de Ramón María del Valle-Inclán.

Justamente, la puesta de largo de esta nueva obra de Benito Leiro marcará el pistoletazo de salida del programa cultural, que se prolongará con más citas hasta el día 31.