Ribadumia pone en marcha obras de mejora de los parques infantiles por 170.000 euros

El alcalde, David Castro, durante una visita a las actuaciones | cedida

El Concello de Ribadumia dio inicio a obras de mejora de los parques infantiles municipales, con un presupuesto total de 169.512,22 euros.

Las actuaciones se realizan en las áreas recreativas para niños ubicadas en la Praza do Concello y la Carballeira de Barrantes, “dúas zonas de xogo e encontro moi frecuentadas”, valoran.

La actuación está financiada a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y “ten como finalidade modernizar, adaptar e garantir a seguridade dos espazos infantís, proporcionando áreas de xogo máis atractivas e seguras”.

En el de la Carballeira de Barrantes se retiró el pavimento de caucho, los juegos existentes y la barandilla perimetral. En las próximas semanas, se instalarán nuevos juegos.

Por su parte, en el parque de la Praza do Concello, las obras incluyeron la retirada de los juegos biosaludables y del pavimento existente. Se procederá a la instalación de una cuneta y sistema de drenaje, y la colocación de un nuevo pavimento de seguridad con césped artificial y paneles de polietileno. Se incorporarán también nuevos elementos. “O Concello de Ribadumia reforza o seu compromiso co benestar da infancia e coa mellora dos espazos públicos”, valoran.