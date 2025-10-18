Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Meis da inicio a tres días de brindis y promoción de sus mejores vinos

El pregón de Xoán Allegue, de Bodegas Martín Códax, inauguró la apertura de casetas de las catorce bodegas

A. Louro
18/10/2025 01:40
El brindis de autoridades es una de las tradiciones de la jornada inaugural
Mónica Ferreirós

La tradición vinícola es ya parte de la identidad de Meis y de la comarca de O Salnés. Y es que aunque Cambados goza del título de ser capital del albariño, pocos ayuntamientos cuentan con más viñedos que Meis, donde muchas familias cuentan en estas plantaciones con un recurso económico importante. En este contexto surge la feria Meus Viñod, un escaparate de promoción para los productos vinícolas de unas catorce bodegas que ayer llenó la Praza de España para su inauguración con centenares de personas con ganas de brindar en honor al vino Rías Baixas.

El encargado este año de dar el pistoletazo a la cita fue Xoán Allegue, presidente de Bodegas Martín Códax, una de las cooperativas arousanas que más viticultores engloba junto a Condes de Albarei y Paco & Lola. Su discurso precedió así a la apertura de las casetas, en las que el buen ambiente reinó desde el primer instante, gracias también a la música de Somoza Trío.

Así, con la maquinaria promocional ya en marcha, Meis hoy encara la jornada central. A mediodía está previsto el acto de hermanamiento con Cangas del Narcea, con una cata-maridaje de los vinos de la DOP Cangas, en O Escudeiro. La entrada es gratuita, pero con inscripción previa. ‘Os Druídas’ podrán la música a esa mañana y, a las siete de la tarde, habrá un showcooking con el chef Alex Laíño, del restaurante Muiñada da Barosa. También se podrá disfrutar de un maridaje con Mateo Serantes, de Bodegas Escudeiro, con inscripción previa, entrada a 10 euros y 50 plazas disponibles. La jornada se cerrará, desde las 21:30, con la actuación de ‘Los Lunes al Col’.

