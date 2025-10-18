La Xunta destaca al CIMA de Vilanova como pilar para la sostenibilidad del sector marítimo

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro visitó el centro Mónica Ferreirós

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Xunta, Ángeles Vázquez Suárez, visitó ayer el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) de Vilanova, donde mantuvo un encuentro de trabajo con su responsable, Carlos Gabín. Durante la sesión, la representante del gobierno gallego puso en valor el papel que juega el centro en el desarrollo de proyectos, “recompilando datos e analizando a evolución dos ecosistemas mariños do litoral galego. Un labor fundamental que proporciona a mellor información dispoñible para a toma de decisións no ámbito da xestión pesqueira, marisqueira e acuícola”, señaló Vázquez Suárez.

En esta misma línea, la directora xeral situó al CIMA como ejemplo en la apuesta del gobierno gallego “pola ciencia e a investigación mariña co obxectivo de dotar de maior resiliencia a unha actividade extractiva estratéxica, cun especial impacto nas comunidades costeiras”.

Así, destacó también el medio siglo de trayectoria del centro, cuya actividad alcanza ámbitos como la formación de nuevos investigadores y la divulgación científica, por la que es referente internacional. Por ello, reiteró el “compromiso da Xunta” de continuar ahondando en esta línea de trabajo como uno de los pilares del sector marítimo.