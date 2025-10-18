El vino hermana a Cangas de Narcea y Meis en el día grande de ‘Meus Viños’

Los actos centrales tuvieron lugar en la Casa de O Escudeiro, este sábado a mediodía | Mónica Ferreirós

O Mosteiro acogió este sábado el día grande de las jornadas de autopromoción vitivinícola ‘MeusViños 2025’. Lo hizo con un acto de hermanamiento, a mediodía, con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, que contó con representantes de ambos municipios y cofrades. La mañana también permitió disfrutar de una cata-maridaje de los vinos de la DOP Cangas, en la casa de O Escudeiro. La entrada fue gratuita, pero con inscripción previa, ya que las plazas estaban limitadas a medio centenar de personas. No faltó tampoco la música, con actuación de ‘Os Druídas’.

Ya en el programa de tarde, se incluyó un showcooking con el chef Alex Laíño, del restaurante Muiñada da Barosa. También un maridaje con Mateo Serantes, de Bodegas Escudeiro, en una cita programada igualmente en O Escudeiro con inscripción previa. ‘Los Lunes al Col’ pusieron la música para despedir la velada.

Jornada de clausura, este domingo

Este domingo habrá concurso de cata amateur con el sumiller J. Luis Aragunde, con entradas a cinco euros. A las 13 horas pondrá la música ‘Rock & Prol’.