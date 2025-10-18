Durán insiste en “irregularidades” de Vales: “¿Dónde está la calumnia?”

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, hizo público hoy un mensaje en el que reitera su acusación de supuestas irregularidades en la Cofradía durante la etapa como patrona mayor de la portavoz del PSOE, María José Vales. La cuestión no es menor, ya que mantiene un pleito abierto entre ambos, al hilo de una denuncia de la socialista contra el popular por supuestas calumnias a este respecto.

Durán dijo este fin de semana que “ha caído en mis manos un acta de la cofradía, del 20 de diciembre de 2022, antes de cuando dije yo eso”, la acusación que, durante la campaña de las elecciones municipales de 2023, terminaría costándola la denuncia de la socialista. En dicha acta, afirmó, “una persona”, “reconoce que cobró indebidamente” y que “ese día la expatrona mayor estaba en la Cofradía”. “Este es uno”, un caso, opinó el regidor. “Creo que hace falta una investigación de si hubo más. Pero este es uno, yo no mentía”, reafirmó.

El popular recordó el acto de apoyo de Vales de los líderes comarcales del PSOE durante la campaña, diciendo “que yo la perseguía, que estaba calumniándola. Me gustaría que todos, alguno ahora alcalde, se disculpase”. “El documento, existe”, reiteró. “Si la persona afectada reconoció que cobró irregularmente” y “que la patrona mayor era consciente, entonces, ¿dónde está la calumnia?”, opina. Y da un paso más: “¿Dónde está la dimisión de María José Vales?”.

Un añadido a un acuerdo, en el centro de esta acusación Según el acta divulgada, una persona asociada intervino en una reunión de la Cofradía señalando un acuerdo por el que los directivos de la agrupación cobrarían “o máximo de ventas en marisco en lonxa obtido nese día”. Sin embargo, un añadido estipuló más tarde que la presidenta y vicepatrona segunda cobraría “o tope máximo do albarán de marisqueo en lonxa”.

Causa abierta

Durán también señaló que su defensa acaba de recibir “copia de la denuncia de la Guardia Civil de la causa abierta en el juzgado” por supuestas “irregularidades en la Cofradía” durante la gestión de Vales. “Que no estaba archivada, como dijo ella, sino que está activa y que estamos estudiando con los servicios técnicos competentes”, afirmó. “Estamos mirando ahora la documentación que ella decía que no existía”. “¿De qué se la acusa? Que lo diga, que no mienta y que dé la cara”.

Dicha causa, como adelantó este Diario, la tramita el Juzgado de Instrucción Número 2 de Vilagarcía, a raíz de la denuncia de un particular en abril de 2024. Este se personó ante la Guardia Civil exponiendo supuestas irregularidades en la adjudicación de la prestación del servicio de grúas de carga y descarga de buques del puerto.