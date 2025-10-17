Mi cuenta

Vilanova y Medio Rural ejecutan el saneamiento de la parcelaria de Baión por 250.000 euros

A. Louro
17/10/2025 21:42
Gonzalo Duru00e1n g.s.
Gonzalo Durán, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, y la edila de Urbanismo, Nuria Morgade, visitaron ayer el avance de las obras de instalación de la nueva red de saneamiento de la parcelaria de Baión. Una actuación, financiada íntegramente por la Consellería de Medio Rural a través del convenio firmado con el Concello, de Vilanova de Arousa que asciende a un importe de unos 250.000 euros y que trata dos objetivos: una mejora medioambiental y un acceso más sencillo a la red de tuberías.

El regidor explicó así que el actual alcantarillado discurre de forma paralela a arroyos y atraviesa fincas particulares, por lo que surge la necesidad de actuar en esta zona para que “medioambientalmente no haga daño ninguno y que el alcantarillado de Baión quede en un estado óptimo”, aseguró Durán.

En total, se trata de 1.800 metros de nuevas tuberías y las obras se centrarán en los núcleos de Barcia, Serantes, Fontín, Fontenla, y Framil, llegando también a viviendas que carecían de este servicio.

Una actuación muy demandada por el Concello, explicó el alcalde, que por fin se materealiza, según celebraron Durán y Morgade, que valoraron también el ahorro que suponen las obras al transcurrir red proyectada por la parcelaria.

