Diario de Arousa

O Salnés

Un menor resulta herido en un accidente de moto en Dena

A. Louro
17/10/2025 18:49
La moto, tras el accidente
La moto, tras el accidente
Emerxencias de Cambados

Un menor de 17 años resultó herido en un accidente de moto en la PO-550, a su paso por Dena, Meño. El suceso se produjo esta misma tarde, cuando la motocicleta que conducía el joven -G.R.B. de 17 años- impactó con un turismo.

Como consecuencia del accidente, el menor tuvo que ser trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital do Salnés. En el operativo participaron el Servizo de Emerxencias del Concello de Cambados, una patrulla de Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local de Meaño.

