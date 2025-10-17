Mi cuenta

O Salnés

Meis inaugura hoy los stands de las catorce bodegas de la sexta edición de Meus Viños

A. Louro
17/10/2025 06:20
La Casa de Escudeiro inició ayer el programa
La Casa de Escudeiro inició ayer el programa
Mónica Ferreirós

‘MeusViños 2025’ dio ayer el pistoletazo de salida a la programación con una de las novedades para este año, ‘Viños Singulares’, una jornada dirigida a más de medio centenar de profesionales que pudieron degustar ocho elaboraciones especiales en el entorno de la Casa de Escudeiro. No obstante, la inauguración oficial tendrá lugar hoy, a partir de las 20:30 horas, en la Praza de España, donde se centralizará la actividad de las casetas hasta el domingo. El pistoletazo de salida correrá a cargo de Xoán Allegue, presidente de Bodegas Martín Códax, una de las firmas participantes y una de las cooperativas que más viticultores engloba de la comarca. Así, tras el discurso inaugural se producirá la apertura de los stands para la degustación del vino.

Tampoco faltará hoy la música en directo, que en esta ocasión correrá a cargo de Somoza Trío, en este inicio de las jornadas de autopromoción vinícola.

Será el inicio de tres jornadas en las que el protagonismo volverá a recaer en los vinos de O Salnés. El sábado será la jornada central. A mediodía está previsto el acto de hermanamiento con Cangas de Narcea, con una cata-maridaje de los vinos de la DOP Cangas, en O Escudeiro. La entrada es gratuita, pero con inscripción previa, al haber límite de plazas.

