La megaplanta solar de la planta de Pontearnelas estará lista en noviembre para dar un salto a la autosuficiencia energética

El presidente de la Mancomunidade, David Castro, visitó el avance de las obras

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, comprobó el avance de las obras de la instalacón de un nuevo sistema de bombero en alta en la planta de Pontearnelas y la creación de una megaplanta solar fotovoltaica, que reducirá el consumo eléctrico y situará a la comarca en camino a la autosuficiencia energética.

El proyecto, que estará listo antes del 15 de noviembre y supone una inversión de 857.389 euros, “marca un antes e un despois na modernización do sistema de abastecemento do Salnés, reforzando a seguridade do servizo e avanzando cara a un modelo máis sostible e respectuoso co medio ambiente”, señaló Castro, que subrayó el “papel exemplar da Mancomunidade como motor de cooperación entre concellos e modelo de xestión eficiente dos recursos públicos.

Cabe recordar que la actuación cuenta con una ayuda del 50% de la Xunta y que posibilitará a la comarca superar los 1,1 megavatios de potencia solar instalada. “A autosuficiencia enerxética é unha aposta estratéxica que garante estabilidade económica, reduce a dependencia do mercado eléctrico e permite reinvestir en servizos públicos”, “situando ao Salnés como un territorio innovador, moderno e comprometido co seu futuro”, recalcó Castro.

Así pues, el presidente de la Mancomunidade do Salnés zanjó que la entidad supramunicipal continúa así consolidando un proyecto basado en la “sustentabilidade, na innovación e na mellora continua dos servizos públicos”.