La comarca contará con una biorrefinería de algas y con el primer crematorio de mascotas

Asistentes a la asamblea general del GDR celebrada el jueves en el Pazo de O Rial Mónica Ferreirós

El Grupo de Desenvolvemento Rural O Salnés-Ulla-Umia celebró el jueves su asamblea general, donde aprobó, entre otros asuntos, las propuestas para la convocatoria Leader 2025-2026, a la que se presentaron una veintena de proyectos con un presupuesto de casi 1,2 millones y una ayuda propuesta de 430.000 euros. Entre la quincena de actuaciones aprobadas figuran iniciativas como una biorrefinería basada en algas y plantas medicinales gallegas, el primer crematorio de mascotas o campamentos turísticos, entre las propuestas de carácter privado.

La convocatoria se distribuye en proyectos privados y no productivos promovidos, tanto por administraciones local como por entidades de carácter privado. Así pues, entre las propuestas aprobadas se encuentran actuaciones solicitadas por A Illa, Meis, Ribadumia, Cambados, Sanxenxo, Meaño, Caldas, Vilaga, Moraña y Portas. En el caso del primero, dirigirá los fondos a restaurar el crucero que da nombre a la calle homónima de A Illa de Arousa, tras ser destrozado en 2023 por actos vandálicos. También Meis proyecta la rehabilitación de un crucero para la puesta en valor del patrimonio cultural. En cuanto a proyectos turísticos, Cambados pretende construir un nuevo mirador en Corvillón, en el entorno del Muíño das Secas, que será declarado como Bien de Interés Cultural, y Sanxenxo mejorará también la accesibilidad a la playa de Agra y adquirirá sillas anfibias destinadas a personas con movilidad reducida.

Por su parte, Ribadumia proyecta la puesta en valor y mejora de accesibilidad al entorno de la iglesia de Santa María de Besomaño y Meaño hará lo propio en el centro de día.

En el caso de la comarca de Ulla-Umia, Caldas iluminará el puente sobre el río Bermaña, Moraña financiará su proyecto de promoción turística, Valga instalará un parque de calistenia y Portas creará un nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos.

Iniciativa privada

En cuanto a los proyectos privados se presentaron a la línea de ayudas un total de siete proyectos, con un presupuesto conjunto de más de un millón, aunque finalmente fueron seleccionados para recibir la subvención cuatro actuaciones, superando los 300.000 euros, mientras que los restantes quedarán en la lista de espera, a expensas de conseguir más fondos.

Así, entre los proyectos aprobados figuran la creación de una biorrefinería centrada en la valorización de algas de arribazón y plantas medicinales gallegas, mediante procesos sostenibles y tecnología avanzada. También se proyecta el primer crematorio para mascotas de la comarca, que ofrecerá servicios personalizados de cremación y velatorio; un campamento turístico, tipo glamping, en Cuntis; y la modernización de una carpintería rural, que permitirá digitalizar la empresa y mejorar su rentabilidad.

Por último, la Asociación Unión Musical de Meaño recibirá también fondos para un proyecto para la adquisición de instrumentos musicales y unas tarimas para las actuaciones que realizan.

En la sesión, celebrada el jueves en el Pazo de O Rial, en Vilanova, y presidida por Juan Manuel Vidal Seage, se aprobaron también las cuentas anuales de 2024, el presupuesto y plan de actuación para el presente ejercicio de 2025 y el Informe Anual de Evaluación y Seguimiento de 2024.