Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

El programa +Convivir lleva a Ribadumia una jornada con actividades para todas las edades

A. Louro
17/10/2025 06:46
Ribadumia +Convivir
Acto de presentación de la actividad
Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra presentó ayer la llegada del programa +Convivir a Ribadumia, una iniciativa que busca fomentar el bienestar, el encuentro intergeneracional y la participación ciudadana a través de actividades lúdicas y formativas. La cita tendrá lugar en el pabellón de Barrantes, de 16:30 a 20:30 horas y estará presentado por Rocío Padín, “prometendo unha tarde chea de bo ambiente e propostas para todas as idades”, según destacaron ayer desde el Concello ribadumiense.

La programación incluirá una charla sobre nutrición y primeros auxilios, impartida por Manuel Viso, doctor y colaborador en distintos programas de la Televisión de Galicia, un obradoiro de risoterapia de la mano de la psicóloga Mónica Novas, además de clases de baile de salón con el profesional Breogán Pérez, director de la escola  de baile que lleva su nombre.

Pensando también en los más pequeños, se instalarán hinchables infantiles para que puedan disfrutar de una tarde de juegos y entretenimiento. Además, todas las personas asistentes recibirán una camiseta como regalo, y al final del evento se podrá brindar con un vino gallego y degustar unos pinchos mientras se disfruta de la música del DJ Bruno Canario.

Te puede interesar

Excursion ribeira sacra valga (2)

Valga viaja a Tui y Cambados a Sálvora con el programa +Convivencia
Fátima Pérez
Aunque España ha avanzado notablemente en este ámbito, aún estamos lejos de las políticas de otros países europeos

Avances en conciliación familiar: nuevos permisos laborales para padres y madres
Lorena Torres
El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago

El Servizo de Axuda ao Fogar sale a licitación por 2,1 millones anuales
Sandra Rey
El Atlético Villalonga se midió a As Celtas en pretemporada, con victoria visitante

Villalonga y As Celtas, las dos caras de la moneda, se enfrentan mañana en San Pedro
Gonzalo Sánchez