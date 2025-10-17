El programa +Convivir lleva a Ribadumia una jornada con actividades para todas las edades

Acto de presentación de la actividad Gonzalo Salgado

La Diputación de Pontevedra presentó ayer la llegada del programa +Convivir a Ribadumia, una iniciativa que busca fomentar el bienestar, el encuentro intergeneracional y la participación ciudadana a través de actividades lúdicas y formativas. La cita tendrá lugar en el pabellón de Barrantes, de 16:30 a 20:30 horas y estará presentado por Rocío Padín, “prometendo unha tarde chea de bo ambiente e propostas para todas as idades”, según destacaron ayer desde el Concello ribadumiense.

La programación incluirá una charla sobre nutrición y primeros auxilios, impartida por Manuel Viso, doctor y colaborador en distintos programas de la Televisión de Galicia, un obradoiro de risoterapia de la mano de la psicóloga Mónica Novas, además de clases de baile de salón con el profesional Breogán Pérez, director de la escola de baile que lleva su nombre.

Pensando también en los más pequeños, se instalarán hinchables infantiles para que puedan disfrutar de una tarde de juegos y entretenimiento. Además, todas las personas asistentes recibirán una camiseta como regalo, y al final del evento se podrá brindar con un vino gallego y degustar unos pinchos mientras se disfruta de la música del DJ Bruno Canario.