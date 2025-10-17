Avances en conciliación familiar: nuevos permisos laborales para padres y madres

Aunque España ha avanzado notablemente en este ámbito, aún estamos lejos de las políticas de otros países europeos Cedida

Este verano, las familias españolas recibieron una noticia importante: la ampliación del permiso por nacimiento y cuidado de menor, un paso más hacia la igualdad en el ámbito laboral y la conciliación familiar. Aprobada en el Consejo de Ministros el 29 de julio, esta medida amplía el permiso de 16 a 19 semanas. Si bien la normativa anterior ya había marcado un hito, equiparando los permisos de padres y madres a 16 semanas en 2021, este nuevo cambio introduce mejoras significativas.

El principal cambio es el aumento del permiso de 16 a 19 semanas para cada progenitor. El permiso total de 19 semanas por progenitor se articula en dos fases de disfrute:

1. Descanso Obligatorio (6 semanas): Seis semanas de disfrute obligatorio e ininterrumpido, a jornada completa, que deben tomarse inmediatamente después del nacimiento o de la resolución judicial o administrativa en casos de adopción o acogimiento. La madre biológica conserva la posibilidad de adelantar su descanso hasta 4 semanas antes de la fecha prevista para el parto.

2. Descanso Voluntario (13 semanas): Las semanas restantes se gestionan de forma flexible hasta completar las 19.

• Once semanas (11 semanas) de este tramo voluntario pueden disfrutarse, de manera continuada o interrumpida, hasta que el menor cumpla doce meses de vida. Este periodo puede ser a tiempo completo o a jornada parcial, previo acuerdo con la empresa.

• Como gran novedad, se añaden 2 semanas adicionales (MAS) que amplían la flexibilidad, permitiendo su disfrute en periodos semanales, continuados o interrumpidos, hasta que el menor cumpla 8 años de edad

Para las familias monoparentales, las mejoras son aún mayores. El permiso por nacimiento y cuidado se amplía a 32 semanas retribuidas en total. La estructura es similar, pero con una acumulación de semanas voluntarias:

1. Descanso Obligatorio (6 semanas).

2. Descanso Voluntario (26 semanas), que se distribuyen en 22 semanas hasta los doce meses y 4 semanas adicionales (MAS) que se pueden disfrutar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años.

La normativa contempla la ampliación de las semanas en circunstancias especiales:

• Partos/Acogimientos Múltiples: Se añade una semana más al permiso por cada hijo/a a partir del segundo para cada progenitor. En el caso de familias monoparentales, se suman dos semanas.

• Discapacidad del menor: El permiso se amplía en una semana para cada progenitor, o en dos semanas en el caso de familias monoparentales.

• Hospitalización: Por parto prematuro y hospitalización superior a siete días, el permiso se extiende en tantos días como dure la hospitalización, con un máximo de 13 semanas adicionales.

Estas medidas culminan la transposición de la Directiva de conciliación de 2019, que ha guiado los avances en España. La prestación por nacimiento y cuidado del menor, que sustituyó a la anterior de maternidad y paternidad en 2021, es un derecho individual y no transferible entre progenitores. La equiparación de los permisos para padres y madres, que comenzó en 2019, ha tenido un efecto positivo en el mercado laboral, eliminando la discriminación que sufrían las mujeres debido a la posibilidad de disfrutar de un permiso más largo que el de los hombres.

Aunque España ha avanzado notablemente en este ámbito, aún estamos lejos de las políticas de otros países europeos. La conciliación sigue siendo un desafío, y ejemplos como la reciente desaprobación de la reducción de la jornada laboral en el Congreso lo demuestran. La transformación digital y la automatización de los trabajos han impulsado la revisión de las jornadas laborales en Europa, y España podría seguir ese camino. Tal vez sea la Generación Z, con su mentalidad más inconformista, la que impulse los próximos cambios en el estereotipo del trabajo clásico, algo que generaciones anteriores hemos aceptado en mayor medida. Este nuevo enfoque de los jóvenes podría ser la clave para seguir evolucionando hacia un mercado laboral más justo y flexible.

Lorena Torres es asesora laboral en Inter Asesoría