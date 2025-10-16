‘MeusViños 2025’ arranca hoy con una jornada sobre “Vinos Singulares” con 60 asistentes

Un instante de la edición del año pasado, en las casetas Gonzalo Salgado

El Concello de Meis dará inicio hoy al programa de las jornadas de autopromoción vitivinícola ‘MeusViños 2025’. Lo hará con una jornada titulada ‘Viños Singulares’, en la Casa do Escudeiro de O Mosteiro, a partir de las seis de la tarde. Será una actividad dirigida a profesionales del sector, para la que hay confirmaba la asistencia de unas sesenta personas.

La inauguración oficial, no obstante, será mañana viernes, a partir de las 20:30 horas, con la apertura de las casetas de degustación de vinos y el pregón. Su lectura correrá a cargo este año del presidente de Bodegas Martín Códax, Xoan Allegue. Tras el brindis institucional, con presencia de todas las autoridades invitadas, se seguirá la velada con música en directo a cargo de ‘Somoza Trío’.

Día central

El sábado 18 será la jornada central. A las 12 del mediodía está previsto el acto de hermanamiento con el Ayuntamiento de Cangas de Narcea, con una cata-maridaje de los vinos de la DOP Cangas, en O Escudeiro. La entrada es gratuita, pero con inscripción previa, ya que las plazas están limitadas a cincuenta personas.

‘Os Druídas’ podrán la música a esa mañana y, a las siete de la tarde, habrá un showcooking con el chef Alex Laíño, del restaurante Muiñada da Barosa. También se podrá disfrutar de un maridaje con Mateo Serantes, de Bodegas Escudeiro, en una cita en O Escudeiro con inscripción previa, entrada a 10 euros y 50 plazas disponibles. Desde las 21:30 actuará ‘Los Lunes al Col’.

El domingo 19 habrá concurso de cata amateur con el sumiller J. Luis Aragunde, con entrada a 5 euros e inscripción previa con 50 plazas. A las 13 horas pondrá la música ‘Rock & Prol’, procediéndose al último cierre de las casetas y clausura definitiva del programa de este año 2025 a las tres de la tarde.