El Concello de Vilanova asume la organización de San Simón de Baión tras quedarse sin comisión

El alcalde, Gonzalo Durán, presentó la programación festiva Mónica Ferreirós

Si hay una fiesta que marca el otoño en la comarca de O Salnés es la de San Simón de Baión, una de las de más tradición y la que pone fin a la temporada de romerías. Una cita ineludible en el calendario festivo saliniense que este año corría riesgo de desaparecer al haberse quedado sin comisión organizadora. Sin embargo, el Concello de Vilanova, con la colaboración de la hostelería y los puestos ambulantes, cogió las riendas de la organización y mantendrá tres días de fiesta para conservar esta tradición.

Así pues, del 24 al 26 de octubre, Baión acogerá una “romería un poco distinta”, según reconoció el alcalde, Gonzalo Durán, pero el pulpo y las rosquillas volverán a servirse con la amenización musical de diferentes charangas y los actos litúrgicos en honor al santo.

Fin a la especulación

“San Simón se mantiene”, celebró el regidor, que puso fin así a la “especulación” que había en el municipio por la incertidumbre de si este año habría fiesta tras la marcha de la comisión organizadora. Por ello, Durán animó al vecindario de la comarca a participar en estas jornadas festivas para “mantener la tradición” y que para el próximo año una comisión se ofrezca a organizar la “romería que cierra las romerías del año”.

En esta edición, será del viernes 24 al domingo 26 y contará también con programación musical, gracias a la aportación económica del Concello, hostelería y de los puestos ambulantes, como las propias pulpeiras y rosquilleiras. El viernes 24 la comida estará amenizada por la charanga Mil9 y la del sábado por Xuntanza. La jornada dominical contará con misa cantada, a las 13:15 horas, y las actuaciones del grupo de gaitas Brisas do Río Ulla y la charanga Os Atrevidos da Estrada.