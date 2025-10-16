Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Illa

El colegio Torre recibe una jornada de animación a la lectura con Paula Carballeira

Redacción
16/10/2025 04:30
Cartel promocional de la actividad
Cartel promocional de la actividad
| cedida

El Concello de A Illa de Arousa comunicó esta semana que el colegio Torre recibirá este jueves una actividad de animación a la lectura, con Paula Carballeira. Se trata de la obra ‘Elas Tres (A Nai, a Nena, a Bruxa)’, de la que se ofrecerán dos sesiones: de 9:30 a 10:20 horas y de 10:25 a 11:25.

El concejal de Cultura de A Illa, Manu Otero, quiso resaltar la importancia de la iniciativa: “Desde o Concello estamos comprometidos co fomento da lectura e coa dinamización cultural dende as idades máis temperás”, declaró. “Actividades como esta, que achegan a nosa rica tradición oral ás nenas e nenos de forma tan viva, son fundamentais”.

“Queremos recoñecer o traballo fundamental do CEIP Torre Illa, en especial ao seu equipo directivo e da biblioteca, por facer posible que estas actividades cheguen ás nosas aulas con tanta calidade e ilusión”, añadieron.

El alumnado de sexto curso, junto con sus maestras, asumió un papel activo en el diseño y renovación de los carteles de promoción del evento, adaptándolos al nuevo título de la obra.

Sobre la obra en cuestión, señalan desde el departamento de Cultura que “é unha selección de contos baseados na tradición galega onde unha nena é a protagonista da súa historia”.

Te puede interesar

El Pazo de Montesacro se convertirá en un establecimiento hotelero

La Xunta zanja que no tiene derecho de retracto para el asilo de Cambados al no ser BIC
A. Louro
Zona acordonada en A Xunqueira

Técnicos municipales vallan una zona de A Xunqueira para analizar el estado de un árbol
Fátima Frieiro
Diego Calvo se reunió con alcaldes y portavoces municipales de la zona para conocer la situación de cada una de las localidades

El PP insiste a sus representantes en la zona en seguir trabajando a pie de calle con los vecinos para afrontar con garantías las elecciones de 2027
Chechu López
Raquel Suárez Regades es la portavoz municipal del BNG boirense

El BNG de Boiro reclama revocar el acuerdo del cobro de la liquidación provisional de las cuotas de la futura urbanización del plan parcial de Barraña
Chechu López