El colegio Torre recibe una jornada de animación a la lectura con Paula Carballeira

Cartel promocional de la actividad | cedida

El Concello de A Illa de Arousa comunicó esta semana que el colegio Torre recibirá este jueves una actividad de animación a la lectura, con Paula Carballeira. Se trata de la obra ‘Elas Tres (A Nai, a Nena, a Bruxa)’, de la que se ofrecerán dos sesiones: de 9:30 a 10:20 horas y de 10:25 a 11:25.

El concejal de Cultura de A Illa, Manu Otero, quiso resaltar la importancia de la iniciativa: “Desde o Concello estamos comprometidos co fomento da lectura e coa dinamización cultural dende as idades máis temperás”, declaró. “Actividades como esta, que achegan a nosa rica tradición oral ás nenas e nenos de forma tan viva, son fundamentais”.

“Queremos recoñecer o traballo fundamental do CEIP Torre Illa, en especial ao seu equipo directivo e da biblioteca, por facer posible que estas actividades cheguen ás nosas aulas con tanta calidade e ilusión”, añadieron.

El alumnado de sexto curso, junto con sus maestras, asumió un papel activo en el diseño y renovación de los carteles de promoción del evento, adaptándolos al nuevo título de la obra.

Sobre la obra en cuestión, señalan desde el departamento de Cultura que “é unha selección de contos baseados na tradición galega onde unha nena é a protagonista da súa historia”.