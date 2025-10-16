El BNG acusa al gobierno local de “mentirlle ao Pleno” por una obra desestimada y ayuda en András

La portavoz nacionalista, Carmela Alfonso Gonzalo Salgado

El BNG de Vilanova de Arousa acusa al gobierno local de “mentirlle ao Pleno” al hilo de la renuncia a la ejecución de una obra de mejora de una carretera en la parroquia de András, para la que se había solicitado, además, una subvención con cargo a la Diputación de Pontevedra.

Los nacionalistas hicieron pública esta semana una resolución del ejecutivo en la que se desestima el proyecto de ensanche de una carretera en András, con presupuesto de 26.241,27 euros, para la que, además, el Concello vilanovés había solicitado una ayuda a cargo del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra. El motivo: “Razóns organizativas e/ou imposibilidade material de atender o requirimento de achega da documentación necesaria para a súa tramitación”.

Desde la formación que lidera Carmela Alfonso valoran que “isto non sería máis que outra subvención perdida, coma as do Estado e a Xunta para mellorar a Praza de Abastos”, recriminan, “se non fose porque ademáis tense o cinismo de mentirlle ao Pleno”, “como recolle acta do último Pleno do 29 de setembro 2025”, afirman.

El acta, también divulgada por los nacionalistas, recogía que la propia concejala Carmela Alfonso se había interesado sobre la cuestión de fondo. Así: “Pregunta as razóns polas que se perdeu unha subvención de 26.000,00 euros para András, contestándolle o alcalde que non se perdeu ningún tipo de subvención”. Aunque la resolución habla del desestimiento del proyecto, el BNG considera que con esto también se pierde la ayuda.