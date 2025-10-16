Bertín Osborne y Eva Iglesias ruedan en Vilanova un capítulo de ‘A Miña Gran Cidade’

El alcalde, Gonzalo Durán, recibió a Bertín Osborne y Eva Iglesias en el puerto Cedida

Bertín Osborne, acompañado por la cantante Eva Iglesias, visitó hoy Vilanova y las bateas arousanas en el marco del rodaje de un nuevo capítulo del programa ‘A Miña Gran Cidade’, de la Televisión de Galicia. El alcalde, Gonzalo Durán, y la edila Nuria Morgade visitaron ayer la grabación en el puerto vilanovés, donde les dieron la bienvenida antes de embarcarse en un barco mejillonero, rumbo a las bateas, para conocer de cerca el trabajo y esfuerzo que hay detrás de uno de los productos estrella de la Ría de Arousa.

‘A Miña Gran Cidade’ es un programa de entretenimiento en el que un famoso intenta convencer a otro famoso, en este caso Bertín Osborne, para que se quede de vacaciones en su localidad. Para ello comparten 24 horas juntos en este municipio, pero con una limitación: la anfitriona tiene un bono de una hora para consumir en experiencias que sorprendan a su invitado. Al final tiene que decidir si coger la maleta y quedarse en la ciudad o marcharse con el billete de vuelta.

Así pues, todo parece indicar a que en este capítulo Eva Iglesias, natural de Rianxo, enseñará así a Bertín Osborne los muchos recursos turísticos que ofrece la Ría de Arousa, para convencerlo así para quedarse en ella. El formato ha atraído ya hasta distintos puntos de la geografía gallega a personalidades reconocidas como Terelu, Manu Tenorio, Tania Llasera, Norma Duvas o Antonia Dell’Atte, entre otros, a los que se sumará próximamente Bertín Osborne.