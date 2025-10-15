Vilanova licita el asfaltado de los caminos de A Fontenla y Paderne por más de 62.000 euros

Mal estado de uno de los viales en los que se actuará Cedida

El Concello de Vilanova ha sacado a licitación las obras para renovar el firme de los caminos de A Fontenla y Paderne, que presentan un avanzado estado de deterioro, por un montante de 62.431 euros, que será financiado a través del Plan Camiña Rural de la Xunta y el Plan +Provincia de la Diputación.

En el caso del vial de A Fontenla, se trata de un tramo de 153 metros, y el de Paderne de 471 metros, que requieren n una intervención integral debido al deterioro del pavimento y la falta de estabilidad en el firme. Estas zonas presentan desgaste en la superficie y deficiencias en la capacidad de soporte de la estructura vial, lo que dificulta el tránsito seguro y efectivo para vehículos y peatones, según especifican los pliegos.

Además, las obras incluyen el desbroce de los márgenes del camino, el fresado de la calzada y la apertura de caja en los sobreanchos, necesario para preparar la base de la estructura vial, donde se extenderá una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor con hormigón bituminoso.

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas en el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta (Silex).