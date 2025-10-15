Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

Vilanova licita el asfaltado de los caminos de A Fontenla y Paderne por más de 62.000 euros

A. Louro
15/10/2025 07:20
Mal estado de uno de los viales en los que se actuará
Mal estado de uno de los viales en los que se actuará
Cedida

El Concello de Vilanova ha sacado a licitación las obras para renovar el firme de los caminos de A Fontenla y Paderne, que presentan un avanzado estado de deterioro, por un montante de 62.431 euros, que será financiado a través del Plan Camiña Rural de la Xunta y el Plan +Provincia de la Diputación.

En el caso del vial de A Fontenla, se trata de un tramo de 153 metros, y el de Paderne de 471 metros, que requieren n una intervención integral debido al deterioro del pavimento y la falta de estabilidad en el firme. Estas zonas presentan desgaste en la superficie y deficiencias en la capacidad de soporte de la estructura vial, lo que dificulta el tránsito seguro y efectivo para vehículos y peatones, según especifican los pliegos.

Además, las obras incluyen el desbroce de los márgenes del camino, el fresado de la calzada y la apertura de caja en los sobreanchos, necesario para preparar la base de la estructura vial, donde se extenderá una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor con hormigón bituminoso.

El plazo de ejecución de las obras es de dos meses y las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 3 de noviembre para presentar sus ofertas en el Sistema de Licitación Electrónica de la Xunta (Silex).

