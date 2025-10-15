La Xunta y A Illa firman el convenio de 1,2 millones para la separativa y mejora del saneamiento

El alcalde y la conselleira de Medio Ambiente, hoy, durante la rúbrica del acuerdo | cedida

El Concello de A Illa de Arousa y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia ratificaron hoy un convenio de colaboración que permitirá articular una inversión de 1,2 millones de euros en la mejora de las redes de saneamiento del municipio, con separativa de las conducciones de pluviales.

El texto, canalizado a través de Augas de Galicia, fue firmado en un acto con presencia de la conselleira, Ángeles Vázquez, y del alcalde de la localidad insular, Luis Arosa. En virtud de este acuerdo, la entidad autonómica asumirá el 80% del coste total, aportando la financiación restante, el 20%, el propio Ayuntamiento isleño. En cualquier caso, el grueso de la actuación, en última instancia, será cofinanciado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

Ahora, una vez firmado el documento de colaboración, desde la Consellería explicaron que el departamento autonómico queda a la espera de recibir la documentación municipal pertinente.

Una vez recibida esta en la Xunta, se procederá a la licitación del proyecto. Concluida la fase de contratación, e iniciada la obra, dicha actuación tendrá un plazo máximo de ejecución de seis meses.

Reducción de vertidos

Tal y como indican desde Medio Ambiente e Cambio Climático, “o obxectivo desta actuación é construír unha nova rede de colectores de augas residuais e pluviais para transformar o actual sistema de saneamento nun modelo separativo de cara a reducir os alivios á Ría de Arousa”.

“Nese senso, esta acción, aínda que se levará a cabo no concello de A Illa de Arousa, beneficiará a toda a contorna”, añaden a este respecto.

La propia conselleira indicó que convenios como el firmado con A Illa, “demostran o compromiso da Xunta de apoiar aos concellos para que poidan exercer as súas competencias en materia de augas do xeito máis eficiente e garantindo o acceso da súa veciñanza a servizos de calidade”.

Es más, desde su departamento autonómico indicaron que “aínda que o saneamento e o abastecemento son unha responsabilidade municipal, o goberno galego leva anos prestando a súa colaboración técnica e financeira ás entidades locais que a necesiten, especialmente a aquelas máis pequenas, no marco dunha estratexia coa que busca ofrecer unha alternativa de xestión autonómica dos servizos da auga”.

Esta mejora de las conducciones de saneamiento complementará a la construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Niño de Corvo, que se ejecuta a través de Acuaes y el Concello en virtud de los acuerdos entre el Gobierno central y el local, por 8,5 millones de euros.

También en este proyecto son claves la inversión comunitaria, ya que el 80% de la financiación llega a través de fondos europeos Next Generation.

La falta de inversión autonómica en la creación de esta planta depuradora causó tensiones y críticas políticas entre el Concello insular y la Xunta, aunque ahora ambas administraciones lograron llegar a entendimiento para la cofinanciación de la mejora de las redes de saneamiento, en virtud del documento firmado este miércoles. El PP local también afeó la opción elegida por el Concello para financiar su parte del coste de la EDAR: prorrogando el contrato del agua con Espina & Delfín durante veinte años.