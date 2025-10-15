Mi cuenta

O Salnés

El Gobierno impulsa la Formación Profesional en A Illa con una ayuda de 200.000 euros al Igafa

A. Louro
15/10/2025 06:41
El subdelegado, Abel Losada, visitó las instalaciones
El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, visitó ayer el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) de A Illa, que ha sido beneficiado de una ayuda de 200.000 euros —junto al Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico (Ipmpa) de Vigo— del Ministerio de Educación, para impulsar la red de Centros de Referencia Nacional de FP.

El centro isleño funciona desde 1992, y acredita a los profesionales que se dedican al mundo de la acuicultura y el buceo. Acompañado del director, José Ventura Villar, Losada recorrió el centro, que está equipado con laboratorios, criaderos y los recursos necesarios para una formación de alta calidad. El centro imparte el ciclo superior de Acuicultura y los medios de Cultivos Acuícolas y de Operaciones subacuáticas e hiperbáricas (buceo).

El subdelegado conoció al por menor los procesos de cría de especies comerciales de pescado, crustáceos y moluscos y charló con el alumnado de las especialidades de acuicultura y buceo. Visitó las instalaciones de la nave de cultivos y también las de buceo, donde fue informado de que son la única escuela de esta especialidad profesional en España en contar con certificación internacional IMCA, que permite trabajar por todo el mundo.

Así pues, Losada aprovechó su visita para destacar que gracias a esta ayuda el centro podrá desarrollar planes de formación para el personal docente, acciones formativas a estudiantes y garantizar una mejor inserción laboral, ya alta de por sí en el centro.

