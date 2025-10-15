Dos personas heridas en un atropello en Vilanova y una salida de vía en Dena

Una ambulancia del 061, en una imagen de archivo D. A.

Los servicios de emergencias de la comarca atendieron hoy dos accidentes de tráfico con heridos, uno en Vilanova de Arousa y otro en Meaño.

El primero se produjo poco antes de las cinco de la tarde, en el centro urbano. El 112 Galicia coordinó una alerta por un atropello, aunque, al parecer y según diversas fuentes de emergencias consultadas, se trató de un vehículo que, al pasar, golpeó con un espejo retrovisor a una mujer, derribándola. A consecuencia del golpe y la caída al suelo, la persona herida necesitó asistencia sanitaria, aquejada de dolor en un hombro.

Fueron movilizados efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vilanova de Arousa, agentes de la Policía Local y efectivos del serviciode Urxencias Sanitarias-061 Galicia.

Casi dos horas más tarde, al filo de las 19 horas, la central del 112 Galicia recibió otra alerta por un accidente de tráfico con heridos en Meaño. Fue en la Rúa de Galicia, en Dena y, según estas mismas fuentes, se trató de la salida de vía de un vehículo, que terminó impactando contra una furgoneta que se encontraba estacionada en un lateral. Se movilizó al 061 y también a agentes de la Guardia Civil de Tráfico.