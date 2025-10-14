Convocan una limpieza simultánea en nueve arenales arousanos este fin de semana

Jornada anterior de limpieza de basura y residuos en arenales Gonzalo Salgado

La asociación ecologista Adega convoca este fin de semana la XIV Limpeza Simultánea de Praias, que tendrá lugar en nueve arenales de la costa arousana, bajo el lema “únete á marea!”, en unas jornadas de concienciación y sensibilización ambiental, en la que organizarán iniciativas de limpieza los Concellos de O Grove y Cambados, asociaciones y centros educativos de O Salnés y O Barbanza.

Así pues, en Vilanova, el alumnado del IES A Basella organizará cuadrillas para limpiar las playas de As Sinas y de O Terrón. En A Illa, la asociación Limpiarousa hará lo propio en Niño do Corvo; en su caso será el domingo 19, en una jornada abierta al voluntariado público, pudiendo contactar en el correo limpiarousa@gmail.com.

Por su parte, el Concello de Cambados, en colaboración con la Fundación Condado de Taboada, organizará también otra sesión de limpieza en la Praza de Saíñas, en Castrelo, pudiendo inscribirse en medioambiente@cambados.es. En O Grove la actividad también será estudiantil, a través del IES As Bizocas, que actuará, como en ediciones pasadas, en As Bizocas. Y en Sanxenxo la actividad se centrará en Canelas (CEIP de Portonovo) y en Areas, con una jornada abierta con Accem.

En el margen norte de la Ría, la iniciativa contará también con limpiezas estudiantiles y de voluntariado civil. Así, los colegios Pilar Maestú Sierra u Salustiano Rey Eiras, en A Pobra, actuarán en la Praia de Cabío, mientras que un grupo vecinal organiza otra limpieza en la Praia do Castro (en Ribeira).

Las limpiezas serán ecológicas, no mecanizadas y tratarán de eliminar buena parte de los residuos que están en las playas, con la idea de llamar la atención de la sociedad sobre su contaminación, procedente de tierra adentro, según señala Adega.