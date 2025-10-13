Mi cuenta

Ribadumia

Ribadumia aprueba en un nuevo Pleno extraordinario el contrato para el edificio de servicios

La adjudicación definitiva, en favor de Covsa y por un millón de euros, tuvo que volver ante la Corporación

Beni Yáñez
13/10/2025 23:00
Desarrollo de una sesión plenaria, en una imagen de archivo
Gonzalo Salgado

La Corporación municipal de Ribadumia celebró ayer un nuevo Pleno extraordinario en el que abordar la millonaria contratación de la ejecución del futuro edificio de servicios en el entorno del colegio, pabellón de Barrantes y campo de fútbol de A Bouza.

El Pleno dio aprobación a la adjudicación definitiva de la obra en favor de Covsa, por alrededor de un millón de euros. Aunque la adjudicación ya había sido llevada a una sesión extraordinaria anterior, el pasado mes de septiembre, era necesario volver a pasar ahora por el órgano plenario, una vez que la adjudicataria entregó toda la documentación requerida, para proceder a la aprobación de la adjudicación definitiva.

Por unanimidad

A la cita de ayer, convocada a las 14 horas, no acudieron los concejales representantes de Somos Ribadumia ni del Bloque Nacionalista Galego. Sí lo hicieron ediles de Xuntos por Ribadumia y del PSOE, que apoyaron la votación, uniéndose al grupo popular en el gobierno y sacando adelante por unanimidad de los presentes la adjudicación definitiva de la obra.

Desde las filas socialistas, el portavoz, Javier Mougán, únicamente quiso adelantar que el voto de su grupo sería afirmativo, “por manter a coherencia co pleno pasado”. Además, recordó que existen “informes de Intervención favorables”.

El alcalde, David Castro, justificó la necesidad de la urgencia de la sesión en el hecho de tener que apurar los plazos para cumplir con los requisitos de la subvención concedida.

La obra se ejecutará con cargo a dos anualidades, esta de 2025 y también la de 2026, aunque el desarrollo de la obra será, fundamentalmente, el próximo año. Sin embargo, está previsto que dos de los doce meses en que se prolongarán los trabajos puedan ejecutarse ya antes de finales de este 2025.

La Diputación y la Xunta cofinancian esta inversión. La administración provincial asume el 64% del coste, unos 700.000 euros, completando el resto la Axencia de Turismo de Galicia, a través de un convenio firmado con el propio Concello ribadumiense.

La actuación contempla la ejecución del citado edificio de de servicios al campo, pabellón y edificio de servicios de conciliación, habilitando además nuevos vestuarios, oficinas, mejorando accesos y reurbanizando los espacios públicos del entorno.

Así será el nuevo edificio de servicio al campo de A Bouza y al CPI Julia Becerra y la reforma de la zona

