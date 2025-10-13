Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Limpiarousa participará en la Limpieza Simultánea de Playas con una jornada en As Sinas

A. Louro
13/10/2025 06:25
Limpieza playas
Jornada anterior organizada por la asociación
Gonzalo Salgado

Limpiarousa participará el próximo 19 de octubre en la XIV Limpieza Simultánea de Playas organizada por Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) en diferentes puntos costeros de la Comunidad para concienciar a la sociedad en la lucha contra la contaminación marina, involucrando en esta actividad social a concellos, asociaciones y colegios.

Así pues, en el caso de Limpiarousa, que colaborará con la cita, aportará su grano de arena en la playa de As Sinas, en Vilanova de Arousa, y animan a la participación de todos los voluntarios que quieran colaborar. Será a las once de la mañana del próximo domingo, en un punto de encuentro todavía por confirmar, tras participar también recientemente en otra jornada de limpieza en el río Ulla.

Te puede interesar

Vardan papikyan aVhXNICvxxk unsplash

Sanxenxo acoge tres cursos de capacitación tecnológica para adultos mayores de 50 años
Sandra Rey
Apartamentos en primera línea de playa en Silgar

Juzgan a dos hombres por una estafa de 90.000 euros para un proyecto inmobiliario en Sanxenxo
Sandra Rey
Los capitanes con los árbitros

El Portonovo salva un punto en el último minuto en Redondela
María Caldas
Pombal do Reitoral de Santa maría do Xobre

El Pombal do Reitoral de Santa María do Xobre de A Pobra, en la Lista Roja por mala consevación
Sandra Rey