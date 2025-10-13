Limpiarousa participará en la Limpieza Simultánea de Playas con una jornada en As Sinas

Jornada anterior organizada por la asociación Gonzalo Salgado

Limpiarousa participará el próximo 19 de octubre en la XIV Limpieza Simultánea de Playas organizada por Adega (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza) en diferentes puntos costeros de la Comunidad para concienciar a la sociedad en la lucha contra la contaminación marina, involucrando en esta actividad social a concellos, asociaciones y colegios.

Así pues, en el caso de Limpiarousa, que colaborará con la cita, aportará su grano de arena en la playa de As Sinas, en Vilanova de Arousa, y animan a la participación de todos los voluntarios que quieran colaborar. Será a las once de la mañana del próximo domingo, en un punto de encuentro todavía por confirmar, tras participar también recientemente en otra jornada de limpieza en el río Ulla.