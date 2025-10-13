El PP de A Illa critica las vallas de obra desde hace meses en la zona infantil de O Regueiro

Señalan que existen formas mejores de delimitar las plantas | PP de A Illa

El Partido Popular de A Illa de Arousa criticó este fin de semana el estado que presentan determinados espacios de la reformada Praza de O Regueiro, en pleno centro urbano.

En concreto, señalan y denuncian la presencia, durante “días, semanas e meses” de vallas de obra “convivindo” con los niños en medio de la zona infantil con recreativos. Las vallas delimitan unos espacios verdes, pero para los populares no es de recibo que sigan manteniéndose de esta forma.

“Non hai mellor forma de protexer as plantas?”, se preguntan, al tiempo que cuestionan también la idoneidad de la ubicación de las propias especies vegetales. “Non habería que pensar antes a ubicación das plantas?”. “Son máis importantes as plantas que os nenos?”.

Concluyen, además, señalando en sus redes sociales que “esas vallas son un perigo continuo, por non falar da mala imaxe que dan”, ya que también están oxidadas.