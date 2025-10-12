Mi cuenta

O Salnés

O Auditorio de Vilanova acolle o mércores a proxección do filme ‘As Neves’

Redacción
12/10/2025 20:42

O Auditorio Valle Inclán de Vilanova de Arousa acolle este mércores 15 de outubro, ás 12:30 horas, a proxección da longametraxe ‘As Neves’, de Sonia Méndez. A actividade forma parte do Ciclo Mestre Mateo, unha iniciativa impulsada pola Deputación de Pontevedra e a Academia Galega do Audiovisual para achegar as longametraxes finalistas dos premios do audiovisual galego aos concellos da provincia.

A historia de ‘As Neves’ transcorre nunha vila de montaña onde todas as persoas se coñecen. Na noite de Entroido un grupo de adolescentes celebra unha festa na que se drogan con cogomelos por primeira vez. O día seguinte espertan cun temporal de neve e coa noticia de que Paula desapareceu.

