Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Más de 200 personas abarrotan el Xantar de la Festa da Vendima de Barrantes

La asociación optó por cambiar de ubicación la comida al pabellón tras quedarse pequeño el centro social

A. Louro
12/10/2025 20:36
Fiesta de la vendimia barrantes
El pabellón se llenó de ambiente durante la comida confraternidad
Gonzalo Salgado

Más de 200 personas abarrotaron hoy el pabellón de Barrantes para celebrar la Festa da Vendima. El centro social se quedó pequeño el año pasado para la comida de confraternidad, por lo que esta vez el banquete se trasladó al pabellón, aumentando así el aforo, gracias a la colaboración del Concello. Un cambio de ubicación exitoso dado la alta afluencia de la cita, que celebró ayer en Barrantes el fin de una vendimia que se prevé muy positiva tanto en cantidad como en calidad.

La cita, organizada por la asociación de vecinos San Andrés de Barrantes arrancó a primera hora de la mañana con una alborada y, a mediodía, una misa solemne cantada en honor a San Miguel, patrón de las uvas, y posterior procesión por los lugares de costumbre. Igualmente, antes de la concurrida comida tampoco faltaron actuaciones de grupos de gaitas y degustación de “boliños preñados” acompañados del tinto de Barrantes. Un vino que lucha por su regularización. Una ambiciosa e histórica demanda que apunta ya al 2027, después de que Xunta ya haya completado el trámite de solicitud formal para la inscripción de la llamada Folla Redonda como variedad vitivinícola comercial.

Reunión intergeneracional

Así, tras los actos litúrgicos, llegó el turno de la comida de confraternidad, en la que los comensales pudieron degustar empanada, pulpo, carne ao caldeiro y postre, todo ello acompañado de un buen vino tinto o albariño. Una cita de reunión intergeneracional que se alargó hasta bien entrada la tarde, gracias a la amenización musical del Dúo Prisma.

Te puede interesar

Guardia Civil Día del Pilar

La Guardia Civil de O Salnés honra a su patrona y espera por el nuevo cuartel de Cambados, que se prevé licitar este año
A. Louro
El ideal gallego

O Auditorio de Vilanova acolle o mércores a proxección do filme ‘As Neves’
Redacción
El puesto de castañas ya está en la Praza de Galicia

El olor a otoño desembarca en Vilagarcía: castañas a 25 grados en la Praza de Galicia
Fátima Frieiro
Mostra dos Viños de Castrelo homenaje

Castrelo rinde un emotivo homenaje al viticultor Luís Costa y a la mariscadora Beatriz Dozo
A. Louro