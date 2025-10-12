Más de 200 personas abarrotan el Xantar de la Festa da Vendima de Barrantes

El pabellón se llenó de ambiente durante la comida confraternidad Gonzalo Salgado

Más de 200 personas abarrotaron hoy el pabellón de Barrantes para celebrar la Festa da Vendima. El centro social se quedó pequeño el año pasado para la comida de confraternidad, por lo que esta vez el banquete se trasladó al pabellón, aumentando así el aforo, gracias a la colaboración del Concello. Un cambio de ubicación exitoso dado la alta afluencia de la cita, que celebró ayer en Barrantes el fin de una vendimia que se prevé muy positiva tanto en cantidad como en calidad.

La cita, organizada por la asociación de vecinos San Andrés de Barrantes arrancó a primera hora de la mañana con una alborada y, a mediodía, una misa solemne cantada en honor a San Miguel, patrón de las uvas, y posterior procesión por los lugares de costumbre. Igualmente, antes de la concurrida comida tampoco faltaron actuaciones de grupos de gaitas y degustación de “boliños preñados” acompañados del tinto de Barrantes. Un vino que lucha por su regularización. Una ambiciosa e histórica demanda que apunta ya al 2027, después de que Xunta ya haya completado el trámite de solicitud formal para la inscripción de la llamada Folla Redonda como variedad vitivinícola comercial.

Reunión intergeneracional

Así, tras los actos litúrgicos, llegó el turno de la comida de confraternidad, en la que los comensales pudieron degustar empanada, pulpo, carne ao caldeiro y postre, todo ello acompañado de un buen vino tinto o albariño. Una cita de reunión intergeneracional que se alargó hasta bien entrada la tarde, gracias a la amenización musical del Dúo Prisma.