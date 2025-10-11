Una visita guiada por las obras de Gallego Jorreto en A Illa conmemorará el Día Mundial de la Arquitectura

Fachada del Concello de A Illa

La delegación de Pontevedra del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia celebrará el próximo viernes, 17 de octubre, el Día Mundial de la Arquitectura con una visita a A Illa de Arousa para conocer las obras del arquitecto Manuel Gallego Jorreto —Casa del Concello, Auditorio, Centro de Interpretación da Conserva y la rehabilitación de las Casas Modernistas— al ser “exemplos significativos da arquitectura pública galega contemporánea, en las que Gallego Jorreto combina la tradición constructiva local con la modernidad y el respeto por el lugar.

Además, la actividad —que cuenta con la colaboración del Concello— contará con la lectura de un manifiesto por el Día Mundial de la Arquitectura por parte del presidente del COAG Pontevedra, Anselmo Villanueva y la propia visita guiada por las construcciones (17:30 horas) a cargo del arquitecto Pablo Gallego, hijo del homenajeado. El punto de encuentro será frente a la Casa del Concello y, además, habrá autobús disponible desde Pontevedra para los asistentes.