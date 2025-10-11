Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Salnés

Una visita guiada por las obras de Gallego Jorreto en A Illa conmemorará el Día Mundial de la Arquitectura

A. Louro
11/10/2025 07:32
Fachada del Concello de A Illa

La delegación de Pontevedra del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia celebrará el próximo viernes, 17 de octubre, el Día Mundial de la Arquitectura con una visita a A Illa de Arousa para conocer las obras del arquitecto Manuel Gallego Jorreto —Casa del Concello, Auditorio, Centro de Interpretación da Conserva y la rehabilitación de las Casas Modernistas— al ser “exemplos significativos da arquitectura pública galega contemporánea, en las que Gallego Jorreto combina la tradición constructiva local con la modernidad y el respeto por el lugar.

Además, la actividad —que cuenta con la colaboración del Concello— contará con la lectura de un manifiesto por el Día Mundial de la Arquitectura por parte del presidente del COAG Pontevedra, Anselmo Villanueva y la propia visita guiada por las construcciones (17:30 horas) a cargo del arquitecto Pablo Gallego, hijo del homenajeado. El punto de encuentro será frente a la Casa del Concello y, además, habrá autobús disponible desde Pontevedra para los asistentes.

Te puede interesar

Los arlequinados celebrando un gol en el último partido

Un Arosa confiado se cita con el Villalbés en A Magdalena
María Caldas
Los celestes buscan su primera victoria como locales

El Villalonga busca la primera victoria en casa ante la Cultural Areas
María Caldas
El autor con los escolares del colegio de A Florida

El Emilia Pardo Bazán acoge la exposición fotográfica ‘As raíñas do ceo’ sobre las aves
Sandra Rey
Una anterior reunión de la comisión sanxenxina

La Comisión por la Salud de Sanxenxo pone en marcha un taller sobre la menopausia
Sandra Rey