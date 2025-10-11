Meis estrecha lazos con Cangas del Narcea y promociona sus productos vinícolas

Meis oficializó su hermanamiento con Cangas del Narcea Cedida

Una delegación meisina, encabezada por la alcaldesa, Marta Giráldez, visitó esta semana Cangas del Narcea, durante la XXIII Festa de la Vendimia, donde el Concello ha podido dar promoción a sus productos vinícolas, como parte de las primeras actuaciones del hermanamiento entre ambos municipios.

Fue en Fitur donde ambos ayuntamientos tuvieron contacto por primera vez y cuando quedó patente que compartían identidad y cultura alrededor del vino, naciendo así el espíritu y voluntad de hermanase con un acto que se cerró el pasado viernes durante la inauguración de la Fiesta de la Vendimia.

Además de los actos oficiales, ayer se celebró una cata, donde los asistentes pudieron degustar, con un maridaje con productos de las Rías Baixas, los vinos de la comarca de O Salnés, que Meis ha promocionado durante este fin de semana en Asturias.

De igual modo, el concello recibirá también una delegación de representantes de Cangas del Narcea para oficializar también en Meis este hermanamiento, a través de la feira Meusviños, durante la próxima semana, donde la delegación asturiana realizará también una cata de sus vinos maridados con productos locales, para que los vecinos que quieran puedan degustarlos.

Desde la Concellería de Turismo subrayan que con estas actuaciones se busca “poder promocionar a riqueza da noso municipio, ampliar as redes instituionais con outros Concellos, atraer visitantes, e dende logo seguir impulsando esta feira que sempre a sentimos como unha homenaxe aos viticultores”.