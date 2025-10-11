Mi cuenta

Meaño inicia las obras de cubierta, cierre y mejora de la pista deportiva por 670.000 euros


A. Louro
11/10/2025 19:46
Plano del ámbito de actuación, facilitado por el Concello de Meaño
El Concello de Meaño dio inicio a las obras de transformación de la pista deportiva de Dena-Meaño, con la construcción de una cubierta, cierre perimetral, instalación de pistas deportivas y de un parque infantil.

El objetivo de la actuación pasa por un techo y un cerramiento exterior de fechada, con la finalidad de proteger los usuarios de la pista deportiva y del parque de los fenómenos meteorológicos adversos, equipar a la pista actual de varias instalaciones deportivas (una pista de pádel y otra de fútbol indoor), instalar un parque infantil, dotar a la pista de un sistema de saneamiento de aguas pluviales y actualizar la construcción a unas condiciones de uso actuales y una imagen adecuada.

El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 670.000 euros, que el Concello financiará con una ayuda de 423.335 euros a través del Plan +Provincia, de la Diputación de Pontevedra. El importe restante, más de 245.000 euros, será abordado con fondos propios. “O proxecto xurde para dar resposta a todas estas necesidades deportivas, de ocio e de parques infantiles en unhas instalaciones cubertas que permitirán practicar deporte e ocio en calquera época do ano”, señalan desde el Concello, que impulsa este año varias obras de calado, como la senda peatonal abrirá Dena al mar (942.934 euros) o el nuevo trazado de la Rúa Herminia Fariña (522.108 euros), entre otras importantes acciones que prevé iniciar este año el gobierno local.

Plazo de 6 meses

La pista deportiva de Dena-Meaño, donde se ejecutará la ambiciosa actuación, se encuentra adosada a la edificación en la que se sitúan las instalaciones de la piscina municipal y en la zona cercana a los centros de educativos CEIP Coirón, el instituto y la Escola Infantil Municipal, contando con unas dimensiones de más de 1.000 metros cuadrados.

La obra se adjudicó a Construcciones Castro Figueiro SLU por 670.068 euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses, por lo que debería estar lista en el primer trimestre de 2026.

