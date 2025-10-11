Castrelo descorcha la III Mostra dos Viños do Mar con respaldo institucional

Autoridades posan durante la inauguración de la III Mostra dos Viños do Mar Gonzalo Salgado

La asociación Aires Novos de Castrelo descorchó ayer la tercera edición de su Mostra dos Viños do Mar con un bueno número de asistentes. Y lo hizo de la mano de José Padín “Currás”, exdirectivo y socio fundador de Condes de Albarei, que ofreció ayer el pregón previo a la apertura de los stands de las quince bodegas participantes, cuyos caldos podrán degustarse en la carpa instalada en el aparcamiento del atrio de la iglesia hasta este domingo.

Una iniciativa, arraigada a la tierra y a la cultura vitivinícola de la parroquia, que ya se está haciendo un hueco en el calendario cambadés, también por su capacidad de promoción. Una circunstancia que reconoció también ayer el presidente de la Diputación, Luis López, que junto con miembros de la Corporación -como los ediles de Cultura, Liso González, y de Enoturismo, José Ramón Abal- arroparon a la organización durante la jornada inaugural. “Se somos un destino que non para de medrar, que cada ano son máis os visitantes chegados de países de todo o mundo, é grazas aos incontables atractivos que ofrecen as Rías Baixas, que ten no enoturismo un dos seus maiores potenciais”, indicó el presidente provincial, que reconoció la importancia de este tipo de iniciativas.

Programa de actividades

Durante la jornada de hoy, la degustación del vino arrancará a mediodía y la casa rectoral acogerá la cata “O teu aire”, con sesenta ejemplares de vino, asesorada por el sumiller Sebastián González (entrada, a 15 euros). A la una y media, Los Sergios ofrecerán un concierto y, ya a las cuatro y media de la tarde, habrá ruta en catamarán por la ría con cata de vino. La jornada se cerrará con el grupo El 4º Sentido, a las 22 horas.