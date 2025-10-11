Mi cuenta

O Salnés

A Illa comienza la instalación del alumbrado de Nadal, que se extenderá en “cada recuncho”

Uno de los elementos estrella será una campana luminosa 3D cubierta por un millar de microluces y un paraguas con led

A. Louro
11/10/2025 06:05
Alumbrado A Illa
Los operaros instalaron ayer los primeros elementos decorativos
Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa ha iniciado ya los trabajos de instalación del alumbrado de Nadal, que se encenderá el 1 de diciembre, en un acto abierto al vecindario que contará con música, animación y sorpresas para los más pequeños. El alcalde, Luis Arosa, avanzó que la iluminación ornamental “encherá de vida e emoción cada recuncho da vila”, tras ampliar la dotación de zonas alumbradas y elementos, con arcos luminosos, adornos de farola, techos de luz, figuras en 3D y letreros decorativos que “converterán o percorrido pola Illa de Arousa nunha experiencia visual e emocional única”.

Todas las luces serán de tecnología led de bajo consumo, como una apuesta por “un Nadal sostible e respectuoso co medio ambiente”, según explicó el regidor. El objetivo pasa por que “se converta nun punto de encontro e nun motivo para mercar no comercio local”.

Elementos ornamentales

En cuanto a los elementos ornamentales, se extenderán por todo el municipio, convirtiendo la Praza do Regueiro “nun dos espazos máis emblemáticos do Nadal arousán” con una campana luminosa en 3D cubierta por un millar de microluces led y coronada con un paraguas de luces. Irá acompañada por la iluminación del árbol natural de la plaza y nuevos adornos en las farolas, así como un corazón, que también se instalará en la Praza do Concello, donde se erigirá el árbol de Nadal, que medirá entre cinco y siete metros de altura, decorado con luces en blanco frío y cálido.

En cuanto a otros puntos de afluencia, en la Avenida da Ponte se colocará un letrero luminoso de bienvenida, acompañado de varios arcos led, que también se instalarán en la zona de Cabodeiro. En la Avenida de Castelao, una de las principales arterias comerciales, se colocarán una decena de adornos de farolas y dos arcos de luz. Por su parte, Valle-Inclán contará también con tres arcos luminosos hasta el campo de Testos, que darán paso a la Ribeira do Chazo con once adornos, creando un paseo luminoso, continuado por la Rúa Cruceiro, donde se instalará un techo de luces recreando “un ceo estrelado sobre os paseantes”. Un elemento que se instalará también en la Rúa Sor Aurora, desde O Regueiro hasta la iglesia, según explicó Arosa.

Además de estos puntos centrales, la ornamentación llegará también a los barrios y la rotonda de entrada lucirá también el letrero “Bo Nadal”, dando la bienvenida a los visitantes. Así pues, O Cahrco contará con tres arcos luminosos, A Congosta do Rico con otro arco, Abilleira con una decena de adornos de farola, O Cantiño con una veintena de estos adornos —convirtiéndose en uno de los puntos más coloridos—, As Acelas y A Estada da Franqueira contarán con otros nueve adornos cada uno, Castriños y Bouzas con otra decena de elementos, Laxes tendrá también tres oliveiras iluminadas y Semuiño dos adornos de farola.

“Reñido” con Vigo

”Este ano a cousa vai quedar moi reñida con Vigo”, advirtió el regidor, que animó al vecindario a participar y “opoiar ao comercio local” en Nadal.

