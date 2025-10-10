Abandona el lugar tras sufrir un accidente de moto en A Illa

Agentes de la Policía Local de A Illa, en una imagen de archivo D.A.

Un motorista resultó herido esta tarde en un accidente cuando adelantaba a un turismo en la Rúa do Cabodeiro, en A Illa. Varios particulares dieron la voz de alarma al 112 de Galicia, al comprobar que el conductor había sufrido lesiones tras caer de su vehículo y movilizó a una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia, Emerxencias de Cambados y Policía Local de A Illa.

Sin embargo, tras la llegada al lugar de los hechos, los agentes no encontraron rastro del motorista, que decidió abandonar el lugar de los hechos y no pudo ser localizado.