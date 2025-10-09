Mi cuenta

Ribadumia

Somos Ribadumia tilda de “chapuza” la colocación de los puntos de recarga de vehículos

Redacción
09/10/2025 22:30
Uno de los elementos criticados por la formación opositora
Uno de los elementos criticados por la formación opositora
| cedida

Somos Ribadumia tildó hoy de “chapuza” la colocación de los puntos de recarga de vehículos en la localidad. También lamentan que “finalizado o verán”, los puntos “non se puxeron en marcha”.

“ O grao de chapucerismo ao que é capaz de chegar o goberno de David Castro, supérase a cada intervención”, indican en un comunicado. “Meses despois de supostamente rematar a obra de instalación dos dous puntos de recarga que en virtude a un acordo coa Mancomunidade se puxeron na rúa Espadeiro de Ribadumia, demóstrase con outro exemplo esta afirmación que vimos de facer”. Estos puntos, “meses despois de colocarse, seguen sen dar servizo”. “Feita a intervención, encontrámonos en primeiro lugar  con que a propia obra é unha chapuza mal feita, cos puntos invadindo en exceso as prazas de aparcadoiro sobre unha  cimentación de  formigon de dubidosa feitura e resistencia, e nulo coidado estético”, opinan.

“Por outra banda, da nada apareceu un cadro eléctrico dun tamaño importante, dentro dunha armazón de obra, que non figura en ningún lado, separado varios metros dos puntos de recarga e fóra por completo do espazo cedido á Mancomunidade,  sen autorización que conste porque  ademais non a pode ter porque, por se fora  pouco, resulta que tal cadro está ocupando de cheo a vía pública”, señalan.

Consideran “inadmisible” que el Concello permita “a construcción de elementos deste tipo, en lugares prohibidos” y lamentan también que el proyecto comarcal no fuese “máis completo”.

