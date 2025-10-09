Ribadumia licita la mejora del acceso al núcleo de Medoña en la parroquia de Lois

Una vista del tramo donde se obrará | proyecto

El Concello de Ribadumia saca a licitación el contrato de mejora del acceso al núcleo de Medoña en la parroquia de Lois, con un valor estimado de 64.451,69 euros. El anuncio se publicó en las últimas semanas, con plazo abierto de presentación de ofertas de las empresas interesadas hasta el día 15 de este mes de octubre.

Según el pliego de condiciones que rigen la contratación, las obras consistirán en la mejora de la accesibilidad en este tramo vial, mediante la ampliación del ancho de la plataforma para “permitir o cruzamento de vehículos”, algo que ahora es realmente complicado.

También se procederá a la mejora del límite de la carretera con las fincas lindantes, con la ejecución de obras de refuerzo de taludes, muros de contención y de delimitación de parcelas.

Igualmente, y con el objetivo de mejorar el drenaje y la recogida de aguas pluviales, en el margen izquierdo se ejecutará un tramo de red soterrada, hasta conectar con la red general en la carretera provincial EP-9508, creando un pozo de registro.

También se aprovecharán las actuaciones para realizar una acometida de saneamiento para una de las parcelas existentes y se tenderá un tubo plástico a modo de previsión para tendido de cableado de iluminación pública, para evitar futuras aperturas del vial para esta causa.

Finalmente, la obra se completará con un asfaltado general, en un tramo de 75 metros de largo y ya en la plataforma nueva ampliada hasta el ancho de ocho metros.

En el entronque con la carretera provincial se colocará además nueva señalización de stop y se hará el repintado general de marcas viales.