Diario de Arousa

Ribadumia

Impulsan el mantenimiento y la limpieza en las fuentes y lavaderos ribadumienses

Redacción
09/10/2025 17:59
Labores de acondicionamiento de estos espacios
Labores de acondicionamiento de estos espacios
| Concello

El Concello de Ribadumia desarrolla una nueva campaña de limpieza y mantenimiento de las fuentes y lavaderos tradicionales del municipio, “co obxectivo de preservar en boas condicións estes bens patrimoniais que forman parte da identidade histórica e cultural da localidade”, valoran desde el gobierno municipal.

Para llevar a cabo estos trabajos, el Ayuntamiento habilitó una cuadrilla de personal municipal encargada de la limpieza, conservación y puesta a punto de estos espacios, actuando de manera coordinada en todas las parroquias del término municipal, desde Sisán hasta Lois, añaden.

En total, está previsto intervenir en cerca de cuarenta elementos patrimoniales, tanto fuentes como lavaderos.

“A actuación permitirá mellorar a accesibilidade e o uso cotián por parte da veciñanza, así como favorecer que as persoas visitantes poidan coñecer de primeira man o patrimonio de Ribadumia”, concluyen desde el ejecutivo que preside el popular David Catro.

El Concello mantiene además con BATA un convenio de colaboración que permite tener a brigadas de sus usuarios manteniendo y cuidando zonas y espacios verdes dentro del término municipal.

El alcalde junto a miembros de las brigadas | concello

Ribadumia apuesta por el mantenimiento de espacios públicos con la colaboración de BATA

Más información

