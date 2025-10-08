Mi cuenta

Ribadumia

Ribadumia apuesta por el mantenimiento de espacios públicos con la colaboración de BATA

Redacción
08/10/2025 17:33
El alcalde junto a miembros de las brigadas | concello
| Concello

El Concello de Ribadumia reedita su colaboración con la asociación BATA, de atención y apoyo a personas con autismo, para el mantenimiento de espacios públicos y ejecución de labores de jardinería en entornos del municipio.

“As súas funcións abranguen a limpeza de matorrais e maleza mediante roza manual ou mecánica, o corte de céspede con cortacéspede, o perfilado de perímetros con rozadoira de fío, o recorte de sebes, así como a poda de árbores”, detallan desde el Ayuntamiento ribadumiense.

Además, el personal de BATA se encarta también del “tratamento sostible dos restos orgánicos derivados destes traballos, velando polo respecto medioambiental”. Al mismo tiempo, esto supone una oportunidad laboral más de apoyo a la integración de las personas atendidas por el colectivo.

Las intervenciones desarrolladas estos días se centran en las rotondas de Os Castaños, del cementerio de Sisán, de Santa Marta, del polígono, la piscina municipal, de Leiro, de Lois y la situada en el lugar de A Lomba. “O labor é practicamente semanal durante o verán, coincidindo co maior crecemento vexetal, e complétase con actuacións periódicas ao longo do resto do ano en función das necesidades da vexetación”, indican.

