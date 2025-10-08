La parada del autobús escolar en Baión vuelve a su ubicación tras la sustitución del poste afectado

El anterior, de madera, fue reemplazado por este nuevo, de metal | cedida

La parada del transporte escolar en la zona de O Carballo en Baión, Vilanova de Arousa, vuelve a su ubicación original, tras solucionar el problema con un poste de tendido telefónico que obligó a desplazarla unos metros, a un cruce de mayor peligrosidad.

Así lo habían denunciado unos vecinos del entorno afectados, hace solo unos días, ante un problema que se venía repitiendo desde el inicio del curso.

La empresa telefónica procedió a la sustitución del deteriorado y tumbado poste antiguo, de madera, por otro nuevo de metal. Así, consiguieron también reconducir la dirección del cableado, volviendo a tensarlo, elevándolo y liberando el paso de vehículos de gran porte por el vial en cuestión.

De esta forma, el autobús de regreso, de mayor número de plazas y que hasta ahora no podía pasar y parar en la zona más segura, puede ya volver a detenerse en su ubicación original, un problema que había sembrado la preocupación entre los padres y había llegado tanto a la ANPA como al centro educativo de Baión.