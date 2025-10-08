La Cofradía de A Illa regenera sus bancos con 3,5 millones de unidades de almeja

Las labores de siembra se realizaron en hoy, en tres frentes | cedida

La Cofradía de A Illa de Arousa continúa dando pasos para alentar la regeneración de sus bancos marisqueros. Hoy, el Pósito insular ejecutó una importante siembra de almeja, tanto en zonas de trabajo del marisqueo a pie como de la agrupación de a flote, sumando alrededor de 3,5 millones de ejemplares implantados.

El patrón mayor, Juan José Rial Millán, detallaba estas operaciones. Por una parte, hubo un aporte de almeja japónica, de un millón de unidades de tallas comprendidas entre los 10 y los 12 milímetros. Esta primera actuación contó con una subvención de la Diputación de Pontevedra y fue destinada a bancos productivos de la agrupación insular de marisqueo de a flote.

De otra parte, se sembró también 1,5 millones de ejemplares más de almeja japónica, una de las especies que mejor está resistiendo en la Ría, de talla comprendida entre los 15 y los 18 milímetros, en una actuación con financiación íntegramente asumida por la propia Cofradía isleña y también para bancos que explotan los rañeiros.

Finalmente, un tercer aporte, de otro millón de unidades, también se sufragó con fondos propios del Pósito e introdujo ejemplares de almeja de entre 15 y 18 milímetros, en zonas productivas para la agrupación de marisqueo de a pie.

Se siguen así desarrollando campañas periódicas de regeneración de bancos marisqueros, en una apuesta decidida para contribuir a la producción y sostenibilidad tanto del medio como de la actividad.

Proyecto de preengorde

La Cofradía de A Illa lleva también meses desarrollando un proyecto pionero para contribuir a la regeneración de bancos marisqueros.

En enero comenzó un plan experimental para crear una zona de preengorde de almeja. Portos de Galicia autorizó una concesión a cuatro años para colocar varias jaulas de alevines de este molusco al largo del dique flotante de O Xufre, de manera que permanezcan sumergidas, con el fin de que sirva como zona de preengorde de la cría, antes de su siembra.

La idea es reducir la mortandad y asegurar una mejor implantación y los primeros resultados apuntan al éxito e incluso a la posible exportación del modelo a otros puertos.

El patrón mayor detalla que, en un primer lote, colocaron en la jaula 540 gramos de almeja. “Logo de cinco meses, sacamos 11 quilos con 750 gramos”. Además, tuvieron importantes aportaciones de semilla, como las efectuadas por los centros del CIMA tanto de Corón como del ubicado en Ribadeo.