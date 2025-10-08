Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilanova

Arrestan en Ribadeo a un vilanovés con droga oculta en su vehículo

La Guardia Civil halló cerca de 19 kilos de estupefacientes —cocaína, heroína y hachís— en el coche y en su casa

B. Y. O Salnés
08/10/2025 15:50
Detalle del compartimento secreto en los bajos del vehículo
| GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil detuvo en Ribadeo, en la A-8 o Autopista del Cantábrico, a un vecino de Vilanova de Arousa, de unos 51 años de edad, al que encontraron alrededor de diez kilos de estupefacientes ocultos en su vehículo. Posteriormente, en un registro domiciliario, hallaron otros diez kilos de sustancias de tráfico ilícito.

Según confirmaron fuentes del instituto armado, los hechos se produjeron el pasado día 2 de este mes de octubre. Primero, en la inspección del vehículo, hallaron 4,9 kilos de cocaína y otros tantos de hachís ocultos en un compartimento secreto o caleta, este vez, disimulada en los bajos del coche.

Muy reactiva

El primer análisis químico sobre el material hallado despertó las suspicacias de los agentes: la sustancia analizada reaccionó con extremada rapidez a los reactivos del test. Eso hizo sospechar a los agentes la posibilidad de encontrarse ante un posible caso de tráfico internacional de estupefacientes: “Dada la rapidez en reaccionar de los reactivos y la disposición de las sustancias estupefacientes, hizo pensar que se tratase de tráfico internacional de sustancias ilícitas y se considerase relevante, ya que evidencia que se trata de mercancía sin adulterar, adquirida en sus fases iniciales para ser introducida en territorio nacional”, detallan los investigadores.

Por ello, decidieron también proceder a realizar un registro al domicilio del arrestado. Allí también les llamó la atención que, pese a no haber enseres de especial valor, la casa estaba permanentemente vigilada por un circuito de cámaras, de fabricación artesanal o casera.

Taller de adulteración

Ya dentro de la propiedad, la Guardia Civil localizó una estancia que podría estar funcionando a modo de taller de adulteración, corte y envasado de sustancias estupefacientes. En esta habitación se encontraron también con un armario que guardaba en su interior importantes cantidades de estupefacientes. Hallaron así hachís, cocaína y heroína en diferentes presentaciones, preparadas para su posible distribución.

En total, en el marco de esta intervinieron, los agentes de la Guardia Civil intervinieron 4,9 kilogramos de cocaína; 4,2 kilogramos de heroína; 9,9 kilos de hachís en tabletas individuales así como sustancias de corte, dos teléfonos satelitales y una maquina de contar dinero.

El detenido fue puesto posteriormente por los agentes a disposición del Juzgado de Instrucción numero 1 de Mondoñedo, en Lugo.

