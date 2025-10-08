A Illa llevará hoy el arte de las “regueifas” al colegio y mañana la fantasía a la biblioteca

El CEIP Torre-Illa, en una imagen de archivo | D. A.

La Concellería de Cultura de A Illa de Arousa oferta este mes de octubre un programa “cheo de tradición oral e música” coas ‘Regueifas’ de Lupe Blanco y los ‘Contos de sapos, Bruxas e Curuxas’, con Paula Carballeira. Ambas actividades se incluyen en el programa ‘Ler Conta Moito’ para o fomento da lectura.

El CEIP Torre IIIa acogerá durante esta mañana un taller de regueifas, disputas dialécticas improvisadas, impartido por la reconocida artista Lupe Blanco. Bajo el título ‘O Método Regueifeiro’, esta actividad se dividirá en dos sesiones: la primera, con el alumnado de 3º y 4º de Primaria, que asistirá de 9:30 a 10:30 horas; y por otra, los cursos de 5º y 6º, que harán lo propio de 10:30 a 11:30 horas. “Esta iniciativa busca achegar ás novas xeracións o arte da regueifa, un xénero tradicional da poesía oral galega baseado no enfrontamento dialéctico”.

Mañana, a las 18 horas, la Biblioteca Municipal “converterase no escenario perfecto para a maxia e a tradición oral da man da prestixiosa narradora Paula Carballeira, unha sesión de contos dirixida a público familiar onde as criaturas máis fascinantes e misteriosas do imaxinario popular tomarán vida”. Pretende ser un espacio de “encontro interxeracional en torno á narración oral”, valoran desde Cultura.