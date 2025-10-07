La Mancomunidade impulsa el geodestino con una “estrategia 360” con influencers, audiovisual y folletos

El presidente de la entidad comarcal, David Castro, durante una exposición de datos turísticos | Mónica Ferreirós

La Mancomunidade de O Salnés hizo balance hoy su “estrategia 360 grados” de promoción turística del geodestino, que lleva desarrollándose desde el pasado mes de enero. “El objetivo principal es dar visibilidad a la riqueza cultural, patrimonial, gastronómica y natural del territorio, especialmente vinculada a experiencias y productos, a través de acciones que se complementan y potencian entre sí”.

El enfoque no es otro que buscar diferentes canales y soportes, para tratar de llegar al mayor número posible de público y aumentar los impactos. Para ello, bajo el llamado “plan integral de acciones”, se “combina material impreso, contenido digital, campañas en redes sociales, publicidad programática y colaboración con influencers, con el fin de reforzar la imagen de la comarca como un destino turístico único, diverso y atractivo durante todo el año” y con el fin último de “desestacionalizar”. De hecho, este es uno de los mayores retos: aumentar el flujo de visitas fuera de los meses centrales del verano. Los niveles de los últimos años durante la temporada alta suponen ya rozar peligrosamente los máximos que soporta la infraestructura actual de servicios públicos, por ejemplo.

En múltiples frentes

La entidad comarcal creó material gráfico y folletos turísticos, “distribuidos en ferias, eventos y oficinas de turismo, además de servir de apoyo en acciones específicas como el reparto entre peregrinos y visitantes”.

También hubo trabajo en campañas digitales contratadas con microinfluencers gallegos, “que generaron contenido en redes sociales centrado en experiencias de turismo activo disponibles en el geodestino Salnés durante todo el año”.

La producción de contenido audiovisual y fotográfico fue otro frente, “destinado a reforzar la imagen digital del destino y a impulsar su difusión en medios online, especialmente en redes sociales y en la web oficial”.

Finalmente, la publicidad programática permitió “segmentar audiencias de alto interés en tiempo real”. Destacaron dos campañas: ‘El Origen de Todos los Caminos’, que generó más de 19.000 visitas en la web de la Mancomunidade, y ‘Salnés Slowbussines’, dirigida a profesionales y nómadas digitales, con “más de diez millones de impresiones en las plataformas ‘Tourism Review’, consolidando a O Salnés como destino de referencia para este perfil de viajero”, valoran desde la entidad supramunicipal.

“Gracias a estas sinergias, se logra alcanzar a diferentes perfiles de potenciales visitantes: desde usuarios de redes sociales y público web, hasta peregrinos, turistas y profesionales del sector”. “Se trata de un esfuerzo conjunto que multiplica la visibilidad del Xeodestino O Salnés”, valoró el presidente de la Mancomunidade, el alcalde de Ribadumia, David Castro.