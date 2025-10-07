Mi cuenta

Diario de Arousa

O Salnés

La DO Rías Baixas recibe a ocho prescriptores de Estados Unidos y Canadá

El grupo conoció cinco bodegas de diferentes subzonas a través del Spanish Wine Educator, que organiza el Icex

Redacción
07/10/2025 19:25
La expedición conoce la denominación durante esta semana
| cedida

La Denominación de Origen (DO) Rías Baixas acoge estos días a ocho participantes en el programa Spanish Wine Educator, que organiza el Icex (España Exportación e Inversiones). Procedentes de Canadá y Estados Unidos, recorren la región de Rías Baixas para conocer sus vinos atlánticos a través de cinco bodegas en distintas subzonas. Tres canadienses y cinco estadounidenses conforman esta expedición, que cuenta con una española afincada en Canadá que tiene una empresa que promociona los vinos españoles. Se trata de Marta Mengual, “para quien el creciente interés de los canadienses por la gastronomía española ofrece una excelente oportunidad para dar más visibilidad a nuestros vinos, especialmente los de Rías Baixas”, valoran desde la DO.

La expedición comenzó este lunes en la sede del Consejo Regulador, con una charla sobre esta denominación y una cata de 16 marcas de la añada 2024. A continuación, visitaron dos bodegas en la subzona de O Salnés para finalizar el día con un paseo en barco por la Ría de Pontevedra. La experiencia termina hoy en la subzona del Rosal, en tres bodegas de diferente tamaño y perfil.

Los ocho participantes en la visita son Igor Ryjenkov, master of wine y consultor; Marta Mengual, gerente de Operaciones y Eventos en Liberty Wine Merchants; John Szabo, master of wine y fundador y crítico en ‘WineAling.com’; Rick Fisher, director del programa español del Wine Scholar Guild; Scott Carney, primer master sommelier del Instituto de Educación Culinaria; Geralyn Brostrom, profesora del Programa de Estudios Vitivinícolas Vidal-Duarte de la Universidad Internacional de Florida; Emily Nevi-Giannini, directora sénior de Bebidas del Barcelona Wine Bar Group; y Marnie Lorraine Old, escritora, educadora y consultora de vinos de Old Wines LLCes.

