A Illa concluye la mejora integral de la calle As Rubas tras un mes de obras

El vial fue reasfaltado en su totalidad Gonzalo Salgado

El Concello de A Illa de Arousa da por finalizadas las obras de mejora integral de la calle As Rubas, unos trabajos que se realizaron dentro del plazo previsto, de un mes. La inversión rondó los 31.000 euros y permitió renovar por completo el firme en una superficie total de 1.127,66 metros cuadrados, sustituyendo la capa deteriorada por nuevo aglomerado asfáltico.

“Con esta intervención conséguese unha mellora notable na calidade do vial, tanto en termos de durabilidade como de seguridade viaria, ao tempo que se facilita unha circulación máis cómoda para vehículos e peóns”, valoró hoy el alcalde, Luis Arosa.

Los trabajos se realizaron por fases, tal y como estaba previsto en el proyecto “deseñado para minimizar as afeccións ao tráfico”. De esta manera, los operarios fueron actuando por tramos, empleando señalización provisional y habilitando desvíos alternativos, indican esde el Concello.

Planificación

“Esta planificación permitiu manter o acceso aos domicilios e establecementos da zona durante todo o período de execución”. Una vez finalizado el asfaltado, se completará la intervención con la reposición de la señalización horizontal. Entre otras acciones, se incluye el pintado de los estacionamientos existentes al inicio de la calle, “co obxectivo de mellorar a orde do aparcadoiro e favorecer a seguridade” vial en todo el tramo.