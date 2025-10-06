Vista Real oferta tres cursos de hasta 500 horas con gran tasa de inserción laboral

Alumnos del reciente taller de hostelería, en Vista Real | Mónica Ferreirós

El Centro de Desenvolvemento Local (CDL) del pazo Vista Real de Vilanova lanza tres nuevos cursos formativos, gratuitos, con altas tasas de inserción laboral. Se trata de las formaciones en Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, de Seguridad Informática, así como Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes. “Pola experiencia de edicións anteriores, estes cursos gozan dunha elevada taxa de inserción laboral, debido á completa formación que se imparte e a alta cualificación dos equipos docentes”, valoran desde el Concello y el CDL.

El relacionado con el sector hostelero consta de 210 horas, el informático, de 500 horas de duración y el zonas verdes, de 390.

Prácticas y requisitos

Los tres cursos, que incluyen ochenta horas de prácticas profesionales no laborales en empresas de la zona, están dirigidos a desempleados e inscritos en el Servicio Público de Empleo, trabajadores autónomos y también por cuenta ajena siempre que su horario laboral sea compatible con el del curso.

En cuanto a los requisitos académicos de los alumnos, para cursar el de jardinería es necesario tener el título de ESO; para el de Seguridad Informática, el de Bachillerato, ciclo medio de FP o prueba de acceso para mayores de 25 años; mientras que en el curso de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar podrá participar cualquier alumno que lo desee sin necesidad de estar en posesión de ninguna titulación.

Los interesados deberán enviar sus datos personales (nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto) así como el curso que deseen realizan al correo javier.pineiro@vilanovadearousa.gal.

Podrán optar a dietas por conceptos como desplazamiento, ser víctima de violencia de género, familia numerosa o monoparental, conciliación o por estar al cuidado de familiares.