Somos reunió a una veintena de agrupaciones gallegas en su ‘I Xornada Municipalista’

Un momento de la cita celebrada este fin de semana | cedida

Somos Ribadumia valoró hoy con “satisfacción” la ‘I Xornada Municipalista’, celebrada en la localidad este fin de semana, con la colaboración de Agora Galicia y Somos Cambados.

La jornada se prolongó de mañana y de tarde y reunió a una veintena de representantes de agrupaciones municipalistas de toda Galicia, de localidades entre 400 y 13.000 habitantes.

La jornada, guiada por Noelia Gómez Fabello, edil de Somos Cambados, tenía un carácter técnico y abarcaba dos frentes principales. Por una parte, cuestiones de derechos fundamentales que afectan a los concejales y las fórmulas adecuadas para ejercerlos y defenderlos correctamente ante los “abusos de certos gobernos locais absolutistas”.

La segunda parte, impartida por los miembros de Somos Ribadumia Patricia Oubiña, Enrique Oubiña y Sergio Soutelo, buscaba clarificar conceptos en lo relativo a las cuentas municipales desde presupuestos a cuentas generales pasando por las distintas formas de modificación de crédito existentes, al tratamiento de la documentación relativa la estas cuestiones, “a veces compleja de interpretar”, y, ya con todos los participantes, exponer diferentes enfoques a hora de construir estrategias, valoraron desde el grupo.